»Det var helt vanvittigt. Der var bare én lang kø. Jeg ved ikke, om alle havde bestilt, men de stod alle i den samme kø. Det er det mest uorganiserede, jeg har set.«

Det fortæller Henrik Kunz, der lørdag kørte sin kæreste til K.B. Hallen for at få sit tredje stik mod covid-19.

Henrik Kunz kæreste havde bestilt tid til at blive vaccineret klokken 12.20, men han måtte sidde og vente på hende i en time og 35 minutter, før hun var kommet igennem køen og blevet vaccineret.

»Det er helt til grin. Jeg tror, der var et sted mellem 500 og tusind mennesker,« siger Henrik Kunz fra Valby.

Også Claus Westerberg, der bor på Frederiksberg, havde en tid til vaccination lørdag.

Han tænkte, at han lige ville kunne nå forbi til vaccination 10.20 og så nå til træning 11.15.

»Køen snurrer sig til højre for K.B. Hallen og langs græsplænen,« forklarer Claus Westerberg.

Han tænkte, at køen blot var for dem, der var mødt op til drop in-vaccine. Der var ingen guide eller folk fra Practio, som administrerer vaccinecentret, så Claus Westerberg spørger en person, der er på vej ud fra vaccinecentret, hvor han skal gå hen.

»Hans svar var, 'det er lige meget, om du har bestilt tid eller ej, alle skal stå i den samme kø'.«

Claus Westerberg vurderede derfor, at han ikke ville kunne nå vaccinen inden træning, men forsøgte igen ved 13-tiden.

»Der var køen endnu længere. Og jeg havde bare træningstøj på, så jeg tog hjem igen.«

B.T. har været i kontakt med Jonas Nilsen, der ejer Practio. Ifølge ham er årsagen til det store pres, at der lige nu er flere, der opsøger vaccinerne end tidligere.

»De sidste par dage har det fungeret helt fint, men oven på pressemødet er der så opstået den her kø. Det beklager vi. Vi er stadig ved at finde ud af, hvordan vi mest hensigtsmæssigt afvikler køerne.«

Indtil da må man væbne sig med tålmodighed, for vaccinationscentret vil fortsat tilbyde både tidsbestilling og drop in, lyder det.

»Vi har ingen planer om at droppe drop in, da det er en del af aftalen med Region Hovedstaden, at vi også skal tilbyde drop in i den her forbindelse,«

Overvejer I at droppe tidsbestilling, indtil der er fundet en bedre løsning på køerne?



»Der må jeg henvise til, at vi i Danmark står i en helt ekstraordinær situation for at fremrykke vaccinationer. Det betyder, at rigtig mange danskere skal vaccineres, og det er klart vores førsteprioritet, og så arbejder vi også benhårdt på, hvordan vi mest hensigtsmæssigt afvikler køerne.«



Kan man søndag forvente at komme ind til den tid, man har bestilt?



»Jeg kan ikke love, at man kommer ind til den tid, man har bestilt. Igen må jeg henvise til, at Danmark står i en helt ekstraordinær situation, og derfor håber jeg også på en forståelse for, at vi gør alt, hvad vi kan for at vaccinere så mange som muligt.«

Practio administrerer lige nu tre vaccinationscentre i Danmark. Det i K.B. Hallen på Frederiksberg, et i Greve og et i Tranbjerg, Aarhus Syd.