Københavns Vestegns Politi har beslaglagt et stort antal vanvidsbiler siden loven blev skærpet 31. marts 2021.

Det drejer sig om hele 47 biler.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

»Det er vores indtryk, at de nye regler i den grad har vagt genlyd – men vi må konstatere, at der fortsat er relativt mange vanvidsbilister på vejene. Derfor er det helt nødvendigt, at vi fortsætter indsatsen,« lyder det fra vicepolitiinspektør Lise Jensen.

Alene inden for de sidste par uger er syv biler blevet konfiskeret af Retten i Glostrup.

I en af sagerne fik en 28-årig mand konfiskeret hele tre biler. Her havde manden kørt 147 km/t på en vejstrækning i Albertslund, hvor han maksimalt måtte køre 70 km/t.

Samtidig blev manden dømt for spirituskørsel og var gentagende gange blevet stoppet af politiet uden sikkerhedssele. Desuden havde han kørt bil, selvom han ikke havde kørekort.

I forbindelse med sagerne har politiet flere gange beslaglagt den bil, som manden kørte i, men hver gang har manden købt en ny. Derfor var det hele tre biler, som retten skulle tage stilling til og endte med at konfiskere.

Vanvidsbilisme: De nye regler 31. marts trådte en ny lovpakke i kraft, der gør, at politiet kan beslaglægge køretøjer, der er brugt i særlig grove færdselsforseelser. En af følgende betingelser skal være opfyldt, hvis det juridisk skal betegnes som vanvidsbilisme: Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel over 100 km/t.

Kørsel med en hastighed på 200 km/t. eller derover.

Spirituskørsel med en promille over 2,00.

Uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse under skærpende omstændigheder.

Særlig hensynsløs kørsel.

Manden fik samtidig 30 dages betinget fængsel, en bøde på 21.500 kroner og frakendelse af førerretten i et år.

I en anden sag havde en 45-årig mand kørt bil med en promille på mindst 2,19 i Ballerup, hvilket kategoriseres som vanvidskørsel. Derfor blev mandens bil konfiskeret, ligesom han blev idømt 20 dages betinget fængsel, fik en bøde på 13.000 kroner og blev frakendt førerretten ubetinget i tre år.

Når politiet beslaglægger en bil, bliver sagen indbragt for retten, som så tager stilling til, om bilen skal endeligt konfiskeres.

»I år har vi i anklagemyndigheden haft ganske mange sager i retten, hvor politiet har beslaglagt en bil, og hvor køretøjet efterfølgende er blevet konfiskeret – og det er et arbejde som fortsætter«, siger specialanklager Charlotte Møgelhøj.



Når retten har foretaget endelig konfiskation, bliver bilerne solgt på auktion.