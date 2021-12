Allerede på første nat, stod det klart, at den mobile skadestue på Rådhuspladsen havde sin berettigelse.

Hele 15 ambulancekørsler blev sparet, fordi personalet i skadestuen kunne hjælpe de 35, der kom forbi til behandling. Syv fik syet flænger.

Men skadestuen, der var bemandet med sygeplejersker og ambulancemandskab, er nu væk fra Rådhuspladsen igen, skriver Politiken.

Det skyldes naturligvis, at corona-pandemien igen er blevet lyseslukker for beværtninger og natklubber. Der er ganske enkelt ikke længere et publikum at behandle, lyder det.

»Så synes vi, at det er tid at pakke sammen. Der er ingen grund til være på stedet, hvis ikke folk er der«, konstaterer Anders Damm-Hejmdal, der er lægefaglig chef for regionens vagtcentral, over for avisen.

Lastvognen med sundhedspersonale blev indsat på Rådhuspladsen i november.

Den har stået i weekenden fra 22 til klokken fem om morgenen.

Det har hele tiden været tilfældet, at forsøget skulle evalueres efter tre uger.

I den første weekend blev 53 patienter behandlet. Weekenden efter blev 36 borgere behandlet.