Der skal gøres noget ved den utryghed, der plager idrætsanlægget Bavnehøj ved siden af Vestre Fængsel.

Området bliver jævnligt plaget af hærværk og fyrværkeriaffyringer, og også det fine kunstgræs står for skud. Derfor ser det ud til, at Københavns Kommune nu vil finde en stor pose penge, der kan hjælpe med at gøre boldbanerne trygge at bruge igen.

Men selvom Kultur- og Fritidsforvaltningen har indstillet til politikerne, at de skal godkende to forslag, der skal rette op på utrygheden, forventer forvaltningen ikke, at problemerne bliver stoppet.

‘Det vurderes, at en øget tryghedsindsats og tættere samarbejder blandt parterne kan bidrage til øget tryghed på Bavnehøj Idrætsanlæg, men at det formentlig ikke vil fjerne udfordringerne,’ skriver forvaltningen.

Bølletyper bruger fodboldklubben Vestias kunststofbaner ved siden af Vestre Fængsel til at fyre store mængder fyrværkeri af om aftenen.De gør det for salutere deres kammersjukker bag tremmer. Det ødelægger banerne, koster penge og det skræmmer børn, når typerne her bare går ind på banerne om dagen for at råbe opmuntrende ord til deres venner bag tremmer.

Medlem af Borgerrepræsentationen Jonas Bjørn Jensen har spurgt forvaltningen til situationen på idrætsanlægget Bavnehøj, der er nærmeste nabo til Vestre Fængsel. Socialdemokraten havde hørt rygter om, at banen var beskadiget.

Af svaret fremgår det, at 'motorcykler ad flere omgange har kørt rundt på kunstgræsbanerne med skader på kunstgræstæppet til følge,’ skriver forvaltningen.

'Motorcykelkørslen er en del af den uønskede aktivitet og hærværk, som kan knyttes til naboskabet med Vestre Fængsel,' står der videre.

Kultur- og Fritidsudvalget skal nu på et møde tage stilling til, om der skal afsættes i alt 200.000 kroner. Pengene skal bruges på ‘Dialogmøder og tryghedsvandringer’ og ‘Tilkøb af runderinger fra Kultur- og Fritidsforvaltningens serviceteam.’

Sidstnævnte skal øge trygheden for brugerne i form af bemanding og tilstedeværelse, lyder det i indstillingen til politikerne.

Det fremgår af dagsordenen til mødet, at det er ‘voksne kriminelle,’ der hærger i området.