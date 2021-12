»Ansat var ved tilsynets start ved at gøre emhætte rent med vand, sæbe og ovnrens. Direkte under emhætten, der blev gjort rent, var der utildækkede gryder med olie. Ansat oplyser, at olien bruges til tilberedning af forårsruller.«

Sådan lyder en af mange ulækre beskrivelser i en ny kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen, der hudfletter et af de mest brodne kar i den københavnske restaurationsbranche.

Et ellers velbesøgt spisested, der serverer en skæv blanding af sydkinesisk mad og cocktails, men som gentagne gange har vist sig ikke at være den skarpeste kniv i skuffen i forhold til at efterleve reglerne om god hygiejneskik.

Den omtalte restaurant må nu sande, at dens årelange slingrekurs har hårde konsekvenser.

Lyder det som et sted, hvor du kunne tænke dig at gå hen og spise?

Fødevarestyrelsen besøgte i midten af november Restaurant Magasasa – Dim Sum & Cocktails i Vesterbro-kvarteret Kødbyen, der er kendt som en af byens mest kulinariske og festlige oaser. Formålet med besøget var dog hverken at stille sulten eller slukke tørsten.

Siden maj 2019 har restauranten fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på 11 ud af i alt 13 kontrolbesøg, viser en optælling foretaget på baggrund af en aktindsigt, som B.T. København har fået fra Fødevarestyrelsen.

Ni gange har kontrolbesøgene resulteret i en sur smiley, og seks gange er restauranten blevet politianmeldt af Fødevarestyrelsen, der dertil har udskrevet adskillige femcifrede bøder og kontrolgebyrer.

Fotodokumentation af en fedtet og snavset bakke ved et kølebord ved et komfur i køkkenet. Billedet er fra et tidligere kontrolbesøg, der medførte, at restauranten blev politianmeldt. Foto: Fødevarestyrelsen

B.T. København har yderligere fået aktindsigt i Fødevarestyrelsens fotodokumentation fra flere af de tidligere kontrolbesøg. Billederne kan du se, når du læser dig gennem artiklen.

Nu har Fødevarestyrelsen så valgt at tage et af deres mest drastiske sanktionsværktøjer i brug. Restaurant Magasasa – Dim Sum & Cocktails er blevet tvangslukket i to måneder og må dermed ikke drive forretning i karantæneperioden, der gælder fra 1. december til 31. januar 2022.

»Vi har en fornemmelse af, at der ikke rigtigt sker noget, når vi taler med dem. Det er derfor, vi skrider til denne meget indgribende sanktion,« siger Martin Birch Hansen, der er sektionschef ved FødevareKøbenhavn under Fødevarestyrelsen.

»I sidste ende skal det ses som en beskyttelse af forbrugerne. Vi er nået dertil, hvor vi mener, at de ikke kan få styr på de her ting, imens de har åbent. De er nødt til at fokusere på at få sat nogle procedurer i gang, så de fremover kan løse de her ting. Det må de gøre, mens der er lukket,« siger han yderligere til B.T. København.

Sådan så restaurantens mikroovn ud indvendigt under et af kontrolbesøgene. Foto: Fødevarestyrelsen

Forrige gang, Fødevarestyrelsen besøgte restauranten, var så sent som 9. september. Her blev der, som B.T. København tidligere har fortalt, fundet massive mængder bananfluer, hvilket var medvirkende til en meget sur smiley og politianmeldelse.

I det store og hele var restauranten alt for snavset, konstaterer Fødevarestyrelsen. Blandt andet fremstod hylder og reoler i køkkenområdet med fedtede belægninger, og kanter på hylderne fremstod med ansamlinger af fedt og snavs.

»Ventilationsrist i kølebord ved komfur fremstår snavset og med ansamlinger af formodet skimmel. Bagvæg og hylder indvendigt i samme kølebord fremstår med belægninger af fedt og snavs,« står der i rapporten.

Også håndtag og overflader på køleinventar fremstod med belægninger af fedt og snavs, og plastikbøtter fremstod ligeledes snavsede.

Smileyhistorik for Restaurant Magasasa – Dim Sum & Cocktails Her ses resultaterne af Fødevarestyrelsens samtlige 13 kontrolbesøg siden 2019. Oplysningerne i parentes angiver sanktionsårsag samt alvorsgraden på en skala fra 1 til 4. 08.05.2019: Mellemglad smiley (rengøring 2, vedligeholdelse 2)

27.06.2019: Sur smiley og bøde på 15.000 kr. (rengøring 4, håndtering af fødevarer 2, vedligeholdelse 2)

09.07.2019: Sur smiley og bøde på 22.500 kr. (rengøring 4, vedligeholdelse 4, fødevarehåndtering 2)

21.08.2019: Glad smiley

22.11.2019: Sur smiley og politianmeldelse (rengøring 4)

05.02.2020: Sur smiley og politianmeldelse (vedligeholdelse 4)

04.06.2020: Sur smiley og politianmeldelse (rengøring 4, fødevarehåndtering 3, egenkontrol 2)

13.08.2020: Mellemglad smiley (fødevarehåndtering 2)

19.06.2020: Sur smiley og politianmeldelse (vedligeholdelse 4)

18.11.2020: Sur smiley og politianmeldelse (vedligeholdelse 4, fødevarehåndtering 2)

28.04.2021: Glad smiley

09.09.2021: Sur smiley, politianmeldelse og bøde på 25.000 kr. (rengøring 4, fødevarehåndtering 4, vedligeholdelse 4)

15.11.2021: Sur smiley og to måneders virksomhedskarantæne (fødevarehåndtering 4)

Kilde: Aktindsigt fra Fødevarestyrelsen

»Lagerrum ved opvask fremstår den ene væg med spindelvæv. Isterningemaskine i barområde fremstår med sorte belægninger af formodet skimmel. Røremaskine i køkken fremstår med indtørret snavs i toppen. Ved kølenhed i kølerum fremstår kanten og ventilationsrist med snavs og ansamlinger af formodet skimmel,« står der i rapporten.

Sektionschef ved Fødevarestyrelsen Martin Birch Hansen oplyser, at Restaurant Magasasa – Dim Sum & Cocktails' dårlige historik går helt tilbage til 2018. Siden da har styrelsen konstateret mere end 20 forhold, der primært omhandler manglende rengøring og vedligeholdelse. Men også fødevarehåndtering, egenkontrol, skadedyrssikring og risiko for forurening af fødevarer er blandt de mange kritikpunkter.

Denne riskoger var repareret med gaffatape. Foto: Fødevarestyrelsen

Restauranten er derfor placeret i en særlig kategori, som Fødevarestyrelsen kalder »virksomheder med dårlig regelefterlevelse«. Fødevarestyrelsen kan sætte den slags restauranter i karantæne i en periode på op til seks måneder, men det kan først ske, når de har befundet sig i kategorien i over 12 måneder.

Hvis Restaurant Magasasa – Dim Sum & Cocktails bryder karantænen ved at åbne restauranten og producere mad, vil det kunne medføre forhøjede bøder, og de ansvarlige for virksomheden vil kunne forbydes at drive fødevarevirksomhed helt eller delvist i en periode, hvilket kan få konsekvenser for søsterrestauranten Magasasa Classic – Istedgade.

»Når karantæneperioden er overstået, må de sådan set starte op igen. Men det er klart, at vi vil være i dialog med dem undervejs og aflægge dem besøg for at se, om de forhold, vi har slået ned på, er bragt i orden. De skal gå tilbage til tegnebrættet og tænke over de her ting,« siger Martin Birch Hansen.

Billede af en slidt, ubehandlet træplade under en røremaskine i køkkenet. Foto: Fødevarestyrelsen

Restaurant Magasasa – Dim Sum & Cocktails' daglige driftsleder siger til B.T. København, at man allerede har gjort en række nye tiltag for at forsøge at rette op på den slingrende skude.

»Der er lavet markante forbedringer på alle fronter. Både med inventar, rengøring og på procedurer. Vi har også hevet nogle eksterne folk ind, som hjælper os. Jo flere øjne, der kommer på de her problemer, jo bedre,« siger driftsleder Henrik Michaelsen.

Han tiltrådte sin stilling sidst i oktober, og med sig har han ti års erfaring inden for restaurations- og servicebranchen i Kina, hvor han boet i både Beijing og Shanghai. Der venter ham nu en udfordring med at få genoprettet tilliden til kunderne.

»Der har været en masse problemer, som Fødevarestyrelsen også har beskrevet. Det er ikke godt nok. Selvfølgelig er det ikke det. Der skal ikke være en finger at kunne sætte på de her ting. Men det er sådan, situationen er, og det må vi acceptere,« siger Henrik Michaelsen.

Sådan så der ud i fryserummet under et af de tidligere kontrolbesøg. Gulvet var fyldt med hakker, der gjorde det svært at renholde. Foto: Fødevarestyrelsen

Som konsekvens af den to måneder lange virksomhedskarantæne står Restaurant Magasasa – Dim Sum & Cocktails til at gå glip af en betydelig omsætning. Og det gør ondt.

»Jeg er utrolig ked af det på gæsternes vegne, som har fået aflyst deres reservationer her op til jul. Og så er jeg også ked af det på vores egne vegne over, at det er kommet så vidt, at Fødevarestyrelsen tager sådan et værktøj som det her i brug. Det er ganske forfærdeligt.«

»Vi vil nu vise gæsterne, at vi har forandret vores produkt, og at de kan føle sig trygge ved hygiejnen. Vi håber, at dem, der kender os, vil komme igen og opleve det. Jeg er meget sikker på, at vi kan løse denne her udfordring« siger Henrik Michaelsen.