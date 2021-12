Den samme mand står muligvis bag to røverier sent fredag aften og natten til lørdag. Det er politiets mistanke.

Antagelsen skyldes gerningsmandens fremgangsmåde og udbytte, forklarer den centrale efterforskningsleder i Københavns Politi, Anders Frederiksen.

»Det kan være samme mand, der har huseret begge steder,« siger han.

Første anmeldelse om røveri nåede politiet 22.50. En halv time forinden var en gerningsmand gået ind på tankstationen Circle K på Valby Langgade.

»Gerningsmanden retter henvendelse ved kassen. Her siger han ‘det er et røveri,’ hvorefter han kræver diverse varer udleveret: spiritus og cigaretter,« siger Anders Frederiksen.

Manden var ikke bevæbnet. Men han var opfarende i sådan en grad, at ekspedienten ikke har turdet andet end at efterkomme røveren, lyder det fra efterforskningslederen.

Der er ikke oplysninger om, hvorvidt der var andre tilstede på tankstationen.

Klokken 03.03 fandt endnu et røveri sted. Denne gang i 7-Eleven på Toftegårds Alle nær Valby Station.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

»Der er en maskeret gerningsmand, der siger, at ‘det er et røveri,’ og at han vil have spiritus udleveret,« siger Anders Frederiksen.

Der var ikke denne gang krav om at få udleveret cigaretter.

Ved første røveri er der endnu ikke et signalement. Men efter røveriet i 7-Eleven leder politiet efter en ‘mand af udenlandsk udseende.’ Han er omkring 175 centimeter høj.

Den centrale efterforskningsleder fortæller, at politiet har overvågningsbilleder fra begge røverier til brug for efterforskningen. Øvrige spor vil han ikke oplyse om.