Hvide kjoler, lys og sang gennem Aarhus’ gader.

Det plejer at være en fast tradition, når VisitAarhus arrangerer det store ReThinker Luciaoptog.

Men det bliver ikke til noget i år alligevel. Efter onsdagen pressemøde, har VisitAarhus nemlig valgt at aflyse optoget, der skulle have været mandag 13. december.

»Vi er meget ærgerlige. Vi har øvet os i mange uger på det her: Syet kostumer, de frivillige har virkelig trænet og glædet sig helt vildt,« siger Pia Lange Christensen, der er direktør i VisitAarhus.

Det gør det ikke nemmere, at sidste års Luciaoptog også var aflyst.

»På den måde er det en stor skuffelse, vi havde over 200 tilmeldte, så det er ekstra ærgerligt. For de frivillige var det et lyspunkt, de havde set frem til efter sidste års aflysning,« siger Pia Lange Christensen.

De havde netop lavet en ny fire meter høj Luciabrud, der skulle have premiere til dette års Luciaoptog. Alligevel var VisitAarhus ikke i tvivl.

»Sådan er det i disse tider, vi blev nødt til at aflyse. Vi må glæde os til næste år,« siger Pia Lange Christensen.