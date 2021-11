To ministre i regeringen kaldes i samråd for at forklare, hvordan politiet forsøgte at gendanne de slettede sms-beskeder i Statsministeriet.

Et forsøg, der ikke lykkedes.

»Vi er enige om at indkalde justitsministeren og forsvarsministeren i et hurtigt samråd for at spørge, hvad man har gjort. Så man kan få undersøgt, om der kan gøres mere,« siger Karsten Lauritzen, gruppeformand for Venstre.

Nick Hækkerup og Trine Bramsen skal møde op til et samråd, der skal foregå bag lukkede døre.

På samrådet skal eksperter fra politiet og Forsvarets Efterretningstjeneste bidrage til at oplyse politikerne om det tekniske i at gendanne sms-beskeder, forklarer Karsten Lauritzen.

Det er resultatet af et møde i Granskningsudvalget, hvor partierne diskuterede, om Forsvarets Efterretningstjeneste skal forsøge at gendanne sms'erne.

Det var der ikke flertal for på mødet.

»Vi havde et forslag, som desværre blev stemt ned i udvalget. Sådan er demokratiet, og så ender vi nu med et lukket samråd,« siger Karsten Lauritzen.

Ifølge B.T.s oplysninger ville regeringens støttepartier ikke stemme for forslaget.

Adspurgt om det siger Frie Grønnes partileder Sikandar Siddique, at han ikke vil fortælle, hvem der stemte hvad, men at det er »rigtig ærgerligt, at der ikke kom et flertal.«

»Det handler om demokratisk kontrol og gennemsigtighed. Man har aflivet et helt erhverv på et ulovligt grundlag, og den efterfølgende sms-skandale har mildest sagt været mudret. Derfor er det ærgerligt, at der ikke blev skabt et flertal, så vi kan gøre alt for at få genskabt de sms'er, som Minkkommissionen har bedt om at få.«

Socialdemokratiet ønsker, at man får ryddet spekulationer af vejen om, hvorvidt politiet har gjort alt i sagen.

»Har man fået de optimale muligheder for at genskabe det? Den tvivl må vi have ryddet af vejen,« siger politisk ordfører, Jeppe Bruus (S).

Hele balladen om Mette Frederiksens sms-beskeder begyndte, da B.T. afslørede, at hendes stabschef og særlige rådgiver, Martin Justesen, havde slettet sine beskeder fra minksagen.

Derfor var hans sms'er ikke blevet udleveret til Minkkommissionen, som undersøger hele forløbet om regeringens ulovlige ordre om at aflive alle mink.

Bagefter bekræftede kommissionen, at også Mette Frederiksen, hendes departementschef Barbara Bertelsen og departementsråd Pelle Pape havde slettet deres sms-beskeder fra minksagen.

De sms'er, som de fire har sendt til hinanden, er derfor ikke blevet udleveret til kommissionen.

Den anmodede om, at sms'erne blev genskabt og udleveret, men det lykkedes altså ikke politiets teknikere at gendanne beskederne.

Opdateres...