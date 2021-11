Socialdemokratiet vil endnu ikke bakke fuldstændig op om at lade Forsvarets Efterretningstjeneste forsøge at gendanne Mette Frederiksens sms-beskeder.

Men hvis Minkkommissionen ønsker, at der gøres endnu et forsøg, så bakker Socialdemokratiet op.

»Hvis kommissionen aktivt kommer med et ønske om at få andre end politiets teknikere til at forsøge at genskabe dem, så bakker vi selvfølgelig op om det,« siger politisk ordfører Jeppe Bruus til B.T., inden han går ind til et møde fredag kl. 9.30.

»Vi har en stor interesse i at få sms'erne genskabt, for vi har intet at skjule,« siger Jeppe Bruus.

På mødet i Granskningsudvalget skal det diskuteres, om Center For Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste skal forsøge at finde sms'erne frem, efter det ikke lykkedes politiets teknikere.

Hele balladen om Mette Frederiksens sms-beskeder begyndte, da B.T. afslørede, at hendes stabschef og særlige rådgiver, Martin Justesen, havde slettet sine beskeder fra minksagen.

Derfor var hans sms'er ikke blevet udleveret til Minkkommissionen, som undersøger hele forløbet om regeringens ulovlige ordre om at aflive alle mink.

Bagefter bekræftede kommissionen, at også Mette Frederiksen, hendes departementschef Barbara Bertelsen og departementsråd Pelle Pape havde slettet deres sms-beskeder fra minksagen.

De sms'er, som de fire har sendt til hinanden, er derfor ikke blevet udleveret til kommissionen.

Venstres gruppeformand Karsten Lauritzen fortæller, at et flertal i Granskningsudvalget ikke kan tvinge regningen til at gøre mere for at genskabe sms’erne.



Ønsket skal i stedet komme direkte fra Minkkommissionen.



»Men jeg vil på det kraftigste opfordre regeringen til at gøre mere i den sag. Jeg mener slet ikke, at der er gjort nok for at genskabe de slettede sms’er,« siger han.



»Regeringen siger, at den intet har at skjule, så derfor burde den jo gøre alt for at genskabe de her sms’er,« siger Karsten Lauritzen.

Opdateres...