Vrede kunder fortsætter kritikken af billetfirmaet Ticketmaster.

I dag kan B.T. fortælle om Tina Jensen, der føler sig snydt for 510 kroner af Ticketmaster.

Sagen kommer, efter at B.T. lørdag kunne fortælle om et nyt gebyr på aflyste koncerter.

Det var i forbindelse med køb af to billetter til det britiske megaband Coldplays to koncerter i Parken i København til sommer, at Tina Jensen tilsyneladende betalte ågerpris.

Tina Jensen føler sig snydt af Ticketmaster, fordi hun betalte 510 kroner for meget for to billetter til en Coldplay-koncert til sommer. Foto: Privatfoto Vis mere Tina Jensen føler sig snydt af Ticketmaster, fordi hun betalte 510 kroner for meget for to billetter til en Coldplay-koncert til sommer. Foto: Privatfoto

De skulle have kostet 1.050 kroner per billet, men hun endte med at betale 1.305 kroner stykket. Altså betalte hun en merpris på 510 kroner for de to billetter.

»Det er regulært bondefangeri. Jeg havde jo ikke andet valg end at købe billetterne til den dyre pris. Ellers ville jeg have mistet muligheden for at få billetter overhovedet,« siger hun.

En forbrugerjurist giver hende ret, hvilket vi vender tilbage til. Ticketmaster nægtede i første omgang at give Tina Jensen pengene tilbage, men efter at B.T. er gået ind i sagen, har direktør Jakob Lund valgt at refundere pengene.

Sagen kræver yderligere forklaring:

Når man bestiller billetter til Parken på Ticketmasters hjemmeside, er de forskellige pladser delt op i kategorier med forskellige priser afhængig af, hvordan udsynet til scenen er.

Tina Jensen bestilte billetter til et såkaldt rødt område kaldet B4, hvor billetterne altså skulle koste 1.050 kroner per billet.

Hun tog også et screendump af priserne (som du kan se længere nede på siden):

Men: Da hun kom til den virtuelle kasse og skulle til at betale, var prisen ændret til 1.305 kroner per billet. Tina Jensen følte ikke, at hun havde andet valg end at betale den dyre pris for ikke at miste sin plads i køen.

Sådan så Ticketmasters annoncering af priserne ud, da Tina Jensen købte sin billet. Vis mere Sådan så Ticketmasters annoncering af priserne ud, da Tina Jensen købte sin billet.

»Jeg betalte pengene i den forventning, at jeg ville kunne få pengene retur, fordi Ticketmaster havde begået en fejl,« siger hun.

Men så nemt var det ikke.

Da Tina Jensen efterfølgende henvendte sig til Ticketmaster, ville firmaet ikke give hende pengene retur. Det er på trods af, at Tina Jensen sendte screendump med dokumentation på, at billetterne skulle have kostet 1.050 kroner.

I et svar til Tina Jensen har Ticketmaster efterfølgende skrevet, at priserne kun er vejledende, og at det røde B4-område også kan indeholde de dyreste billetter til 1.350 kroner.

»De mente også, at jeg hang på regningen, fordi jeg havde godkendt at betale det samlede beløb,« fortæller Tina Jensen.

Men det er ikke korrekt. Ifølge Martin Bruun-Houmøller, jurist i Forbrugerrådet Tænk, skal Ticketmaster sælge billetten til den pris, der er blevet annonceret med.

»Aftaleretligt kan man ikke forsvare sig med, at det er en fejl. Så skal det være i et omfang, at kunden burde have været vidende om det. For eksempel hvis en computer koster 300 kroner. Så er det åbenlyst, at der mangler et nul. Det er ikke tilfældet her, og derfor vurderer jeg, at Ticketmaster skal betale pengene tilbage,« siger han og fortsætter:

»Her har kunden også været presset af, at hun ville ryge ud af køen, hvis ikke hun betalte den fulde pris. Derfor mener jeg ikke, at samtykket i forbindelse med betalingen kan bruges som argument for, at kunden hænger på regningen,« siger Martin Bruun-Houmøller.

Ticketmaster hed tidligere Billetnet, og kunderne er mildest talt ikke helt tilfredse med det amerikanskejede firma.

I sommer kunne B.T. berette om kunder, der ikke modtog billetter, de havde betalt for. Kunderne kunne heller ikke komme igennem til Ticketmasters kundeservice, ligesom gebyrer for aflyste koncerter også har vakt opsigt

Direktør i Ticketmaster Jakob Lund skriver i et svar til B.T, at Tina Jensen får sine penge retur:

»Alle billetter til dette event blev sat i salg til de af arrangøren fastsatte priser med prisen tydeligt vist gennem hele købsforløbet. Priserne kan nogle gange ændre sig helt op til salgsstart. Men for at imødekomme enhver misforståelse, der måtte have været, vil vi – per kulance – refundere denne kundes køb.«