Supersygehusprojektet til 1,8 milliarder ved Hvidovre Hospital er endt i store problemer.

Projektet bliver nemlig både dyrere, ligesom det forsinkes et år yderligere. Det skriver Berlingske.

Det har ført til voldsomme kontroverser mellem Region Hovedstaden og regionens egne rådgivere, som bliver beskyldt for at levere en standard, der er langt under forventning.

Projektet ved Hvidovre Hospital indebærer en udbyggelse af en ny akutmodtagelse, et barselafsnit, en børneafdeling med neontalafsnit og en hjerteafdeling fordelt på 244 ensengstuer.

Forventningen var, at patienterne ville kunne få gavn af det nye supersygehus til næste efterår.

Men nu lyder vurderingen, at de nye bygninger først kan tages i brug et år senere – altså i efteråret 2023.

Derudover er der tale om overskridelser af det samlede budget på otte procent – i værste fald – op til 13 procent. Det svarer til over 200 millioner kroner.

Det fremgår af en kvartalsrapport, som politikerne i Region Hovedstadens forretningsudvalg er blevet præsenteret for af administrationen i regionen.

»Det er frustrerende, at der skal være så store udfordringer med at få et godt samarbejde op at køre. Med alle de tvister, forsinkelser og uenigheder, vi er løbet ind i, må vi konstatere, at kvaliteten simpelthen ikke er tilfredsstillende hos totalrådgiver. Det er bare ikke godt nok,« fortæller regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) til Berlingske.

Problemerne har fået Sundhedsministeriet til at beslutte, at byggeriet skal under tættere opfølgning af ministeriet. Helt konkret betyder det kvartalsvise møder, ligesom der skal fremlægges månedsvise økonomirapporter.

Supersygehusprojektet ved Hvidovre Hospital er langt fra det eneste, der er endt i problemer.

Andre supersygehuse i hovedstaden har også problemer med at overholde budgetter, ligesom nogle er havnet i konflikter med de private aktører, som er involveret i byggerierne.

Blandt andet er Nordfløjs-projektet på Rigshospitalet, Herlev Hospital og det kommende supersygehus i Hillerød blandt dem, hvor man frygter, økonomien vil skride.