Sent lørdag aften kørte en varevogn med fire østeuropæiske passagerer galt i en færdelsulykke ved Kalvebodbroen mod Amager.

To mænd på 40 og 37 år blev efterfølgende hastet til Rigshospitalet i ambulancer med eskorte.

Den ene er fortsat i kritisk tilstand, mens den anden er sluppet 'heldigt', men fortsat er indlagt.

Efterfølgende er en person blevet anholdt, og en af medpassagererne er stukket af.

»En fra varevognen er stukket af. Vi leder i øjeblikket efter den sidste passager,« oplyser Michael Andersen, vagtchef ved Københavns Politi til B.T.

Den anholdte skal senere i dag fremstilles i dommervagten, oplyser Anders Frederiksen, der er central efterforskningsleder ved Københavns Politi til B.T.

Her kræver anklager ham varetægtsfængslet.

»Vores vurdering er, at vi mangler føreren af bilen. Han er stukket af. Vi mener, den anholdte, har hjulpet ham til flugt, og på den måde at skulle have fjernet beviser i sagen,« fortæller han og fortsætter:

»Vi har mistanke om spirituskørsel. Der blev nemlig fundet en del flasker i førerkabinen, og der lugtede kraftigt af spiritus.«

Hvad der ligger nærmere bag sigtelsen, ønsker han på nuværende tidspunkt ikke at komme ind på.

Politiet arbejder fortsat på at kontakte de pårørende.

B.T. følger sagen.