Kommer der en tredje verdenskrig? Vil Putin smide en atombombe? Kommer der støv fra atombomben ind over Danmark?

Sådan lyder nogle af spørgsmålene, der strømmer ind til BørneTelefonen.

Siden Rusland natten til torsdag invaderede Ukraine, har i alt 161 ringet til BørneTelefonen med spørgsmål om krigen og konsekvenserne.

Og det er et usædvanligt højt antal.

13-årig pige: 'Jeg er så bange' En 13-årig pige har sendt disse ord i et brev til BørneTelefonen, efter Ruslands invasion af Ukraine: »Jeg har nogle gange grædt om natten på grund af det her problem. Hver en lyd jeg hører, hvert et fly får mig til at tænke på det værste. Bomber, krigsalarm og så videre. Og så er der Ukraine og Rusland, og et passagerfly, der er blevet skudt ned. Jeg er så bange. Bare den mindste lyd får mig til at ryste. Hvad er det for en verden, vi har skabt.« Kilde: BørneTelefonen.

»Det er ret mange i forhold til, hvad vi har oplevet andre gange, når der har været uro rundt omkring i verden,« siger Ida Hilario Jønsson, som er børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår, der ejer BørneTelefonen.

Hun fortæller, at der har spredt sig en frygt hos mange børn.

»Børn fortæller, at de er rigtig bange. De er bange for, hvad der sker i Ukraine. De synes, det er svært at tænke på, og de har svært ved at sove om natten,« siger Ida Hilario Jønsson.

Bekymringerne tog en yderligere drejning, da Ruslands præsident, Vladimir Putin, søndag i en tv-tale fortalte, at han sætter »afskrækkelsesstyrker«, der blandt andet dækker landets atomvåben, i højt beredskab.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, sagde søndag i en tv-tale, at han sætter »afskrækkelsesstyrker«, der blandt andet dækker landets atomvåben, i højt beredskab. Og den melding har skabt endnu mere frygt. Foto: ALEXEI NIKOLSKY / KREMLIN POOL / Vis mere Ruslands præsident, Vladimir Putin, sagde søndag i en tv-tale, at han sætter »afskrækkelsesstyrker«, der blandt andet dækker landets atomvåben, i højt beredskab. Og den melding har skabt endnu mere frygt. Foto: ALEXEI NIKOLSKY / KREMLIN POOL /

»Jeg har beordret forsvarsministeren og den russiske forsvarschef til at sætte afskrækkelsesstyrkerne i den russiske hær i et særligt beredskab,« sagde Putin.

Udmeldingen kom, fordi præsidenten havde fået nok af »aggressive« udtalelser og massive sanktioner fra NATO-landene og EU, lød det fra Moskva.

Efterfølgende har eksperter meldt ret klart ud, at Putins trussel skal tages med »et stort gran salt«, og »ingen grund til at tro«, at Putin vil føre truslen ud i livet.

Alligevel har truslen om atombomber betydet, at børnenes frygt har bredt sig.

Here ses billede af en paddehattesky og kraftig trykbølge efter en prøvesprængning af atombombe i Nevada i USA tilbage i 1953. Foto: REUTERS Vis mere Here ses billede af en paddehattesky og kraftig trykbølge efter en prøvesprængning af atombombe i Nevada i USA tilbage i 1953. Foto: REUTERS

Pludselig søger de for første gang på billeder og videoer på nettet, der viser de voldsomme padehatteskyer og vilde trykbølger, der opstår, når en atombombe springer.

Et syn, der skaber stor frygt.

»Mange er bange for, om der kommer krig i Danmark. De spørger, om der udbryder en tredje verdenskrig,« siger Ida Hilario Jønsson, og slår fast, at nogle af børnene direkte nævner Putins navn.

»Der er nogle af børnene, der er begyndt at henvende sig og fortælle, at de er rigtig bange for, om Putin kan finde på at smide en atombombe, og om der vil komme støv ind over Danmark,« siger Ida Hilario Jønsson.