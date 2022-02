Truslen om mulig atomkrig får det til at løbe koldt ned af ryggen på de fleste.

Og søndag blev den trussel pludselig mere håndgribelig, da Vladimir Putin i en tv-tale fortalte, at man nu hævede beredskabet for Ruslands strategiske 'afskrækkelsesstyrke', der omfatter stormagtens atomarsenal.

Det skete, fordi præsidenten havde fået nok af »aggressive« udtalelser og massive sanktioner fra Nato-landene og EU, lød det fra Moskva.

Men selvom truslen runger af koldkrigsretorik, så er det vigtigt, at man ikke går i panik. Det er nemlig »ingen grund til at tro«, at Putin vil føre truslen ud i livet, siger Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet.

»Det er et benhårdt signal fra Putin om, at Nato skal holde sig ude af kampen. Det er slet ikke en del af russisk tænkning, at det rent faktisk skal ske. Det er alt sammen signaler,« siger han til B.T.

Han bemærker, at Rusland – ligesom USA – altid har sine atombevæbnede styrker i et højt beredskab.

Men selvom den danske forsvarsekspert understreger, at truslen skal tages med et overordentligt stort gran salt, er andre iagttagere mindre sikre.

På dette billede ses en prøveaffyring af et russisk missil af typen 'Iskander', der kan transportere atomsprænghoveder, under en øvelse 19. februar 2022. Foto: Handout fra Ruslands forsvarsministerium Vis mere På dette billede ses en prøveaffyring af et russisk missil af typen 'Iskander', der kan transportere atomsprænghoveder, under en øvelse 19. februar 2022. Foto: Handout fra Ruslands forsvarsministerium

I et interview med britiske BBC kom den Moskva-baserede sikkerhedsanalytiker Pavel Felgenhauer med en række opsigtsvækkende udtalelser om russernes lyst til at kaste atombomber over Europa.

»En mulighed for ham (Putin, red.) er at lukke for gasleverancerne til Europa med det håb, at det vil få europæerne til at trække i land. En anden mulighed er at detonere en atombombe over Nordsøen mellem Storbritannien og Danmark og se, hvad der sker,« lød Felgenhauers gruopvækkende hypotese.

Men den udlægning ryster Peter Viggo Jakobsen kun på hovedet af.

»Det er helt ved siden af skiven. Og den slags meldinger gør intet andet end at skabe unødig bekymring,« siger han.

Hvis Rusland skulle formaste sig til at kaste en atombombe over Europa – for ikke at sige over to Nato-lande som Storbritannien og Danmark – så ville alliancen med USA i spidsen svare resolut igen, lyder forsvarsekspertens analyse.

»USA har garanteret det, man med lidt dommedagsretorik kalder 'gensidig ødelæggelse'. Affyrer russerne, svarer man igen med fuld styrke. Hvis det sker, er de færdige. Det er slet ikke en del af russisk tænkning,« tilføjer Peter Viggo Jakobsen.

Flere analytikere – herunder Pavel Felgenhauer – mener dog, at truslen denne gang er anderledes.

»Ingen i Ruslands elte er klar til at stå imod Putin. Vi er et meget farligt sted,« lød det søndag.

»Så længe USA har spredt sin atomparaply over sine allierede, så skal vi ikke frygte atomangreb. Det er fuldstændig væk at spekulere i den slags,« lyder Peter Viggo Jakobsens svar.

Han peger også på, at Rusland retfærdiggør sine manøvrer i Ukraine med, at det er »to broderfolk, der skal forenes«.

»Hvis man gerne vil kontrollere landet efterfølgende, så går man altså ikke rundt og kaster atomvåben ned over slagmarken eller over bebyggede områder. Slet ikke,« slutter Peter Viggo Jakobsen.