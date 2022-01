»Planen indebærer, at vi i Aalborg udnytter de fysiske rammer til det maksimale.«

Sådan siger Ane Bukh, koncerndirektør for sundhed i Region Nordjylland, efter at regionen fredag offentliggjorde, at man gør klar til hæve intensivpladserne i Nordjylland fra 46 til 62.

Selvom det nordjyske sygehusvæsen ligesom resten af landet er presset, betyder det, at intensivpladserne i Aalborg bliver 'helt 'makset' ud, fortæller Anne Bukh.

Samtidig er det et udtryk for rettidig omhu, slår regionshospitalet fast.

»Vi har høj belægning på vores intensivpladser, så derfor har vi også lagt en god plan for, hvordan vi kan opskalere yderligere. Vi følger nøje smittetallene og udviklingen i antal indlagte med corona, og på den baggrund kan vi foretage en trinvis øgning af antallet intensiv sengepladser,« siger Anne Bukh.

Så sent som før jul hævede man intensivpladserne fra 35 til de nuværende 36, men allerede nu gør man altså plads til at endnu flere fyldte sengepladser til coronapatienter.

»Vi har behov for robusthed, så vi kan håndtere flere intensivpladser. Derfor er jeg også glad for, at de nordjyske hospitaler har så mange dygtige og dedikerede medarbejdere, der nok skal sikre, at vi kommer trygt igennem endnu en bølgetop i pandemien, siger den nye regionsrådsformand, Mads Duedahl (V).

Selvom der fredag blev fundet 18.261 nye smittetilfælde i pcr-test, faldt antallet af indlagte med én person – til gengæld var der også ti personer, der døde med corona.

Du kan følge coronasituationen i Danmark hele tiden HER.