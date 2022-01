Selvom det er 40 år siden, guitaren blev udskiftet med pensel som primært instrument, og populariteten ikke helt er den samme, er legendariske Franz Beckerlee, Gasolins tidligere guitarist, stadig aktiv kunstner.

Hvor han tidligere kunne fylde de aalborgensiske spillesteder, er det noget mere ydmyge rammer, når Beckerlee udstiller sin abstrakte ekspressionisme i Aalborg fra slutningen af januar.

Det foregår hos Jasbo Contemporary Art i Adelgade.

Det var tilbage i 1969, at Beckerlee sammen med Willy Jönsson og Kim Larsen dannede rockbandet Gasolin, hvis popularitet nåede usete højder.

Men tiden i Gasolin er ikke noget, den 79-årige ønsker at forholde sig til.

Det har han tidligere givet udtryk for til SN.dk.

»Det er for længst et overstået kapitel, og jeg vil altså hellere koncentrere mig om nutiden,« sagde han sidste år.

Samme sted forklarede han, hvordan coronaen ikke havde den store indflydelse på hans arbejde.

»Jeg gør det, som jeg altid har gjort. Jeg maler stort set hver eneste dag og ser kun få mennesker. Og det er næsten kun, når jeg skal ud at handle. Jeg vil meget hellere bruge tiden på kunsten frem for at sidde og glo på tv, som mange af mine jævnaldrende gør,« sagde han.

Udover at være kunstner, er den tidligere 'gasser' er også zenbuddhist, og den ro, han får ved at praktisere tibetansk buddhisme, kommer til udtryk i hans malerier.

Der er fernisering 29. januar i Aalborg, hvor Beckerlee selv vil være til stede, fremgår det af en pressemeddelelse.