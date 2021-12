»Jeg har lige fået en aflysning fra et selskab med 155 kuverter på en af vores restauranter. Men jeg synes, vi har fundet en god løsning.«

Det fortæller Lasse Sørensen, der er partner og driftsdirektør i den københavnske restaurantgruppe Sovino Brands.

Café Victor, PS Bar & Grill og Bistro Central er blot nogle af de i alt 18 spisesteder, der er ejet af Sovino Brands, og flere af dem har oplevet, at mange virksomheder aflyser deres julefrokoster af frygt for, at medarbejderne kan blive smittet med covid-19, hvis de er mange samlet.

En ny medlemsanalyse fra brancheorganisationen Horesta viser, at den aktuelle coronasituation har lagt fornyet pres på byens hotel-, restaurant- og turistvirksomheder.

30 procent af branchen oplever »i høj grad« aflysninger af julefrokoster, færre besøg og færre reservationer, mens 21 procent oplever det »i nogen grad«.



»Det er rigtig ærgerligt. Vi opfordrer til, at man holder sin julefrokost, men følger myndighedernes opfordring og holder det på et hotel eller en restaurant, hvor der er ordnede forhold, og personalet er uddannet i hygiejne og gæstehåndtering. Vi mener, det er bedre, end at man holder det derhjemme,« siger Karen Nedergaard, der er formand for Horesta Region Hovedstaden, til B.T. København.

Det er især frygten for den nye, ekstra smitsomme coronavariant omikron, der har givet mange virksomheder kolde fødder i forhold til at gennemføre årets julefrokost.

»Jeg ved ikke, om det er, fordi de er nervøse for deres renomme, hvis nu der sker noget smittespredning til en julefrokost, de har lagt navn til,« siger Karen Nedergaard, der ved siden af sit virke som branchens regionsformand er ejer og direktør for Absalon Hotel.

En julefrokost forrige weekend med 150 gymnasieelever fra Viborg i et forsamlingshus illustrerer da også, hvor galt det i værste fald kan gå, når mange er stimlet tæt sammen. 38 af de 150 unge er indtil nu testet positive for omikron, oplyser Statens Serum Institut til Ritzau.

I Sovino Brands oplever man, at mange virksomheder er bange for smitteudbrud i forbindelse med store julefrokoster. Det begyndte for alvor at tage fart i forrige uge, siger partner og driftsdirektør Lasse Sørensen.

»Vi havde lidt spænding i forrige uge, hvor der røg en 500-600 kuverter. Det er ikke a la carte-gæsterne, men virksomheder – store såvel som mindre – der aflyser. De vil meget gerne give deres personale en god julefrokost og støtte restaurationsbranchen. Men de er bekymrede for at få hele deres virksomhed smittet og medarbejderne sat i smittekarantæne. For så går de (firmaerne, red.) jo kolde,« siger han til B.T. København.

Sovino Brands mener dog at have fundet en løsning på de mange aflyste firmajulefrokoster.

Fakta om Sovino Brands Sovino Brands er en af Københavns største restaurantgrupper. Her kan du se alle deres 18 restaurationer fordelt over byen. Café Victor

Esmée

The Market Asian

Restaurant Camino

Bistro Central

Restaurant Kanalen

PS Bar & Grill Østerbro

Lucifer

Le Jardin

The Market Italian

L'Alsace

Salon

PS Bar & Grill City

Ravage

Bocado

Boathouse

Lusso

Trattoria Fiat

Kilde: Sovinobrands.dk

»Vi ombytter dem til gavekort, som virksomheden kan give til medarbejderne, så de stadig kan komme ud og spise. Så kan man dele julefrokosten op i mindre grupper og sprede dem ud over vores forskellige restauranter. Hos os gælder et gavekort til 18 restauranter, så på den måde får virksomhederne bredt det ud, så de ikke risikerer, at der sker de her smitteudbrud,« siger Lasse Sørensen.

Da B.T. København interviewer ham, har han netop ombyttet samtlige 155 kuverter fra et aflyst julefrokostselskab til a la carte-gavekort, som firmaet kan forære de ansatte som et plaster på såret.

Der er dog også situationer, hvor løsningen med gavekort kommer til kort.

»Vi har nogle enkelte selskabslokaler, der kommer til at lide under det. Blandt andet har vi i Restaurant Kanalen et anneks med plads til 80 gæster, og det kan vi ikke hente ind igen med a la carte-gæster,« siger Lasse Sørensen.

Sundhedsstyrelsen oplyste på et pressemøde 23. november, at man sagtens kan holde julefrokoster med afspritning, afstand og omtanke. Samt at styrelsen efter planen holder julefrokost 17. december.

Til trods for det har en række store danske selskaber alligevel valgt at aflyse årets julefrokoster for at undgå smitte blandt medarbejdere. Det gælder blandt andet Danfoss, Rema 1000, DSB, Danske Fragtmænd, PostNord, Ecco og Grundfos.

»Der er ingen evidens for, at det er farligt at gå på restaurant. Smitten sker vel i endnu større grad i forbindelse med de 12 bajere og to flasker vin, som folk deler på kontoret inden julefrokosten, og hvor de ender med at bytte rundt på hinandens glas,« siger Lasse Sørensen, der dog understreger, at han sagtens kan forstå arbejdsgivernes bekymring.

»Vi håber og tror, at de fleste lytter til myndighederne, men jeg kan sgu godt forstå de virksomheder, der er bange for at stimle alle deres medarbejdere sammen, for hvis alle bliver smittet, har de i værste fald ingen ben at stå på,« tilføjer han.

Brancheorganisationen Horesta opfordrer nu til, at staten forstærker det økonomiske sikkerhedsnet under erhvervet. Dels for at afbøde konsekvenserne af aflyste julearrangementer, dels for at kompensere virksomheder, der kan blive hårdt ramt af de nye retningslinjer i forbindelse med omikronvarianten. Her skal ikke kun nære kontakter til smittede sendes hjem, men også nære kontakters nære kontakter.

Dog mener Lasse Sørensen fra Sovino Brands, at branchen skal passe på med at tale problemerne større op, end de reelt er, hvis man altså spørger ham.

»Jeg tror, man skal passe på med at tale det op til et for stort problem, fordi så bliver det en selvopfyldende profeti. I virkeligheden er det nogle få restauratører, og problemet kan løses på denne her måde (med gavekort, red.) for dem, der har a la carte-restauranter. Men det er klart, at for dem, der har de store selskabsbutikker, er det noget andet,« siger han.