»Comsa har bare været for lange i spyttet og ikke lyttet til, hvad Banedanmark har sagt til dem.«

Det er beskyldningen, som Odense Letbanes direktør, Mogens Hagelskær, tirsdag retter mod letbanens spanske entreprenør.

Det sker, efter at Odense Letbane nu igen igen må udskyde åbningen af letbanen.

I marts måned gav Odense Letbane ellers sig selv en deadline, der lød »omkring årsskiftet«. Siden er der i stigende grad tegnet et billede af, at den plan var for optimistisk, og tirsdag erkendte Odense Letbane så langt om længe, at den tidsplan ikke kommer til at holde.

Letbanen bbliver for tiden trukket igennem midtbyen, da Banedanmark stadig ikke har givet den endelig godkendelse til at der på sættes strøm til togene. Foto: Jeppe Kanstrup Jørgensen.

Den nye forsinkelse ligger ene og alene på letbanens hovedentreprenørs skuldre, lyder forklaringen fra letbanens direktør.

»Vores entreprenør, Comsa, har ikke evnet at få godkendelsen af Banedanmark til at virke,« siger Mogens Hagelskær til B.T.

Den manglende endelige godkendelse fra Banedanmark betyder, at der ikke kan sættes strøm til letbanen i nærheden af Banedanmarks skinneanlæg. Som B.T. tidligere har beskrevet, så er frygten, at letbanen kan påvirke Banedanmarks sikkerhedssystem med fatale konsekvenser til følge.

»Det gør, at vi ikke ser, at der kører tog på den fulde strækning endnu, og det havde vi en stærk forventning om, at der ville gøre her i slut oktober eller start november,« siger direktøren.

Desuden mener letbane-direktøren, at Comsa ikke afsætter de ressourcer, der er nødvendige for at få afsluttet anlægsarbejdet og projektet i det hele taget.

Udskydelsen sker, efter B.T. blandt andet har afsløret, at flere medarbejdere i Odense Letbane allerede i marts måned gjorde det klart over for Banedanmark, at åbningen ville være afhængig af, at selskabet fik de nødvendige godkendelser til testkørsler. En godkendelse som altså stadigvæk ikke ligger fuldt på plads.

Siden I ikke har kunne testkøre ordentlig endnu, kunne I vel have sagt jer selv noget før, at I ikke ville nå åbningen omkring årsskiftet?

»Jamen, det er jo et validt spørgsmål at stille sig selv. Indtil nu, så har det kunnet lade sig gøre. Vi har siddet og kigget på planerne og rykket rundt på det og kunnet simulere med den rigtige vilje og indsats,« forklarer direktøren og tilføjer:

»At det ikke er realistisk længere. Den viden er kommet til os nu.«

Ligger I i krig med Comsa?

»Næh, det gør vi ikke. Vi vil gerne have, at de leverer det her færdigt, men jeg synes, det er utilfredsstillende og ærgerligt, at de ikke har lyttet mere til, hvad Banedanmark har sagt.«

Direktøren har dog også roser klar til hans samarbejdspartner.

Togene skulle have været igang med at teste på den fulde letbanestrækning fra slut oktober. Foto: Jens Anton Havskov Hansen

»Det anlæg, som Comsa har bygget, er rigtig godt. Vi skal bare være sikre på, at det i ekstreme tilfælde ikke påvirker andre systemer.«

Mogens Hagelskær slår fast, at den sikkerhed skulle være på plads inden for de næste par uger. Odense Letbane fik for lidt over en uge siden en »betinget« godkendelse fra Banedanmark til at testkøre på strækningerne i centrum af Odense.

Det er kravene i denne såkaldte godkendelse, som Comsa lige nu arbejder på at kunne efterleve, fortæller Mogens Hagelskær.

»Når godkendelsen er endeligt på plads, kommer jeg til at sige noget mere præcist om, hvad foråret er. Det er for usikkert at sige noget mere end bare foråret lige nu,« lyder det fra direktøren.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra letbanens entreprenør, Comsa, men det er ikke lykkedes.