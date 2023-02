Lyt til artiklen

»Hej. Du har modtaget en skatterefusionsudbetaling på 6.120,00 kroner fra Skat.dk.«

Sådan lyder det i starten af en mail, hvor det ligner, at den er blevet sendt fra Skattestyrelsen, og at den omhandler din skatteberegning.

Men det er altså overhovedet ikke fra Skat eller Skattestyrelsen, skriver Mit Digitale Selvforsvar, der hører under Forbrugerrådet Tænk.

»Mange brugere tipper os for tiden om falske mails om skatterefusioner. I mailen står der, at du har modtaget en skatterefusionsudbetaling på 6.120,00 kroner. Det er fup og bedrag. Svindlerne er ude på at lokke personlige oplysninger ud af dig,« skriver de og fortsætter:

»Lad dig aldrig lokke til at indtaste dine personlige oplysninger via links i mails eller sms'er, hvor du er det mindste i tvivl om afsenderens identitet. Hvis du er i tvivl om et reelt udestående fra Skat, skal du altid undersøge sagen gennem Skats officielle kanaler,« slutter de af med.

Det fremgår ikke, om nogle allerede er hoppet i fælden.

Skat er langt fra den eneste, som bliver udsat for at være afsender i svindelmails.

B.T. har skrevet om flere tilfælde ved Bilka, Apple, MitID og Nets, som alle virker til at være afsender i svindelmails.