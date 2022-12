Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I øjeblikket er en sms i omløb, som oplyser, at MitID er blevet deaktiveret.

Men lad dig ikke narre. For det er fup.

Det skriver 'Mit digitale selvforsvar', der er en app udviklet af Forbrugerrådet Tænk.

I sms'en beder svindlerne dig om at opdatere dit MitID ved at indtaste personfølsomme oplysninger via det medsendte link.

'Lad være med det,' lyder den kontante melding dog.

'Svindlerne er ude på at franarre dig personlige oplysninger gennem linket,' oplyser 'Mit digitale selvforsvar'.

Videre oplyser de, at det ikke altid er nemt at gennemskue svindlen ved første øjekast, fordi beskederne kan se troværdige ud.

Men hvis du har modtaget en lignende sms, rådes du til at slette sms'en og ikke gå i dialog med afsenderen.