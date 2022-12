Lyt til artiklen

Lige nu modtager flere danskere en sms, hvor afsenderen udgiver sig for at være Nets.

I sms'en står der:

»Din NetBank står til suspendering. Log ind og verificer dig på <link> inden for 48 timer for at genåbne din MIT-konto adgang.«

Men sms'en er falsk.

Det skriver Forbrugerrådet Tænk på deres hjemmeside og på appen 'Mit digitale selvforsvar,' som de driver i samarbejde med TrygFonden.

De, der står bag den falske sms, forsøger at lokke folk til at gå ind på en side og indtaste deres oplysninger, lyder det.

Og det er altså svindel.

Derfor opfordres folk til at slette beskeden, hvis de modtager den.

Derudover bliver det understreget, at man aldrig skal tage billeder af sit NemID-nøglekort og sende dem til nogen.