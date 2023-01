Lyt til artiklen

Rejsebureauet Detur vender retur efter konkurs.

Det skriver selskabets nye managing director Torben K. Simonsen i en pressemeddelelse.

»Danske Aventura Rejser har opkøbt Detur Rejser og ser frem til at sende feriehungrende danskere af sted til europæiske rejsemål«, lyder det blandt andet i pressemeddelelsen.

Rejseselskabet Detur, der har specialiseret sig i charterrejser med direkte fly fra København, Billund og Aalborg, har haft så mange skandaler, at Detur kom på Pakkerejse-Ankenævnets sorte liste inden opkøbet.

Flere danskere var strandet i udlandet, efter Detur aflyste hele den resterende chartersæson. Her er en af de meldinger, som gæsterne har fået fra Detur.

Det er en liste, som rejseselskaber ender på, når de ikke følger Pakkerejse-Ankenævnets kendelser, hvor rejseselskaber skal tilbagebetale penge til kunderne.

Det er der tilsyneladende mange kunder, der har kæmpet med.

Facebook-gruppen 'Kampen mod Detur' har hele 979 medlemmer, der ifølge gruppens stifter har oplevet problemer med Detur og har kæmpet for at få deres penge retur.

Op til konkursen kunne B.T blandt andet fortælle, hvordan flere danskere følte sig snydt af selskabet ved at blive indlogeret på hoteller med voldsom mangelfuld rengøring og service.

B.T. har tidligere været i kontakt med flere danskere, der i øjeblikket modtager mails fra Detur om, at deres rejser i 2023 nu også bliver aflyst. Her er en af dem.

B.T. kunne også berette om danskere, der fik aflyst deres ferier og var strandet i Tyrkiet.

Vil de personer, der har haft penge i klemme, få dem nu, hvor Detur er blevet opkøbt?

»Vi har betalt et anseligt beløb. Vi har ikke været indblandet med Detur økonomisk. Men gennem advokaterne har vi købt navnerettighederne til brandet og betalt en anselig sum ind til konkursboet,« siger managing director Torben K. Simonsen.

Er sagen så overstået?

»Fra vores side er sagen overstået. Vi har købt navnerettighederne til Detur i Danmark, Norge, Sverige, Finland og så videre. Det er en aftale, der er lavet med kuratorerne i konkursboet.«

Tror du ikke, at de personer, der har tabt penge på Deturs konkurs, vil blive irriterede over at se, at Detur nu er genopstået, og så får de ikke de penge, de har manglet?

»Jeg ville da være træt af at have mistet penge selv. Men alternativet, som jeg ser det, ville være, at der ikke var kommet penge ind i konkursboet. Vi har trods alt betalt et større beløb ind til konkursboet. Du kan vende det positivt om og sige, at vi har betalt ekstra penge ind i konkursboet, i forhold til hvad der var før.«

I skriver i pressemeddelelsen, at I er specialister i pakkerejser og tilbyder høj tryghed. Men Detur har jo været blacklistet af Pakkerejse-Ankenævnet. Hvordan hænger det sammen?

»Jeg har selv været knap 22 år i Bravo Tours. Så det er vores egen baggrund, vi kommer ind med og skal bruge til at arbejde brandet op igen. Vi er godt klar over, at brandet Detur er beskadiget. Men det er den opgave, vi tager på os. Og vi går ydmygt og målrettet til opgaven med at få renomméet og trygheden op igen i Detur,« siger Torben K. Simonsen.