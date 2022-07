Lyt til artiklen

Sommerfuglene baskede løs i maven, mens hun med et kæmpe smil trippede ud af flyet med sine tre veninder i hælene.

Da 17-årige Dicte Kjær landede i Tyrkiet sidste uge, var det første gang, hun skulle på ferie uden sine forældre.

Men hvad der skulle have været en hyggelig og afslappende uge på et firestjernet hotel lidt uden for Alanya, blev i stedet til et mareridt.

Og de er langtfra de eneste danskere, der har følt sig godt og grundigt taget ved næsen denne sommer af rejseselskabet Detur det samme sted i Tyrkiet.

Detur er i forvejen på Pakkerejse-Ankenævnets sortliste, som er en liste over rejsebureauer, der ikke efterlever kendelser fra nævnet.

Ud over at føle sig snydt denne sommer har flere også haft decideret uhyggelige oplevelser, hvor fremmede både bankede på og lukkede sig selv ind på deres værelser. På et hotel, der i første omgang slet ikke var det, de havde booket. Det vender vi tilbage til.

Da Dicte Kjær og veninderne ankom til hotellet, var det slet ikke, hvad de havde bestilt.

»Gennem rejseselskabet Detur havde vi booket et hotel, der hed Maya World Hill, og det så megafedt ud på billederne. Men vi blev sat af ved et helt andet hotel, der hed Joker Hill. Og det så virkelig faldefærdigt ud,« siger Dicte Kjær.

De fire unge kvinder så sig omkring på hotellet og forstod intet. Det var ulækkert. Fluerne sværmede i buffeten, der hang ledninger ud af vægge, toiletter var i stykker, gammelt mad stod på trapper, og der var ikke vand i bruseren på værelserne.

Men pigerne, der havde brugt deres opsparing på rejsen, så ingen anden mulighed end at blive.

»Vi slap da med, at kun én af os fik madforgiftning. Vi andre havde bare konstant kvalme,« siger den 17-årige kvinde lettere ironisk.

De fire veninder fik efter nogle dage kontakt til en guide fra Detur, der kom ud og så værelserne og skrev en masse ned.

»Han sagde, han ville vende tilbage, men det gjorde han aldrig,« siger Dicte Kjær.

Samme oplevelse havde parret Tanja Hoe og Kenneth Christensen. De blev ligeledes sat af ved Joker Hill, selvom de havde booket Maya World Hill.

Og de var i kontakt med to forskellige Detur-guider undervejs, som begge lovede, at de ville flytte dem til et andet hotel. Men de hørte aldrig tilbage fra dem.

»Vi har fået et andet hotel end det, vi har bestilt. De har snydt os bevidst, føler vi – derfor vil vi have fuld refundering,« siger 45-årige Tanja Hoe.

Hun og kæresten var afsted med to andre par, og de oplevede også manglende vand at tage bad i på værelserne, to toiletter, der var i stykker, ødelagte stikkontakter og uappetitlig mad.

»Havde vi betalt mindre, kunne vi se igennem fingre med det, men vi har betalt 46.000 kroner,« siger Tanja Hoe.

Selvom de ikke fik madforgiftning som en af de fire veninder, så havde de bestemt ikke lyst til at spise af buffeten sammen med alle fluerne.

»Vi spiste frokost ude, men fordi vi ikke er rige, var vi nødt til at spise på hotellet morgen og aften,« fortæller hun.

B.T. har talt med en familie, der netop er kommet hjem fra samme oplevelse på Joker Hill som de andre i artiklen.

Og her fortæller faren, der ikke har lyst til at få sit navn frem, at en af hans børn fandt nogle blå piller under sengen på værelset.

De blå piller, som familiens ene barn fandt under sengen på hotellets værelse. Vis mere De blå piller, som familiens ene barn fandt under sengen på hotellets værelse.

»Jeg var rasende. Hvad hvis mit barn havde puttet dem i munden. Forholdene på hotellet var absolut skamløse.«

De mange danskere, der er blevet sat af på Joker Hill og føler sig snydt af Detur, er begyndt at samle sig i en Facebook-gruppe, som B.T. har fået lov til at referere fra.

Her skriver flere nemlig om uhyggelige oplevelser.

Blandt andet Linda Mørch og hendes mand Jens Bladt, der oplevede, at der pludselig stod en fremmed på værelset.

De oplevede også, at der blev banket på deres dør ved midnatstid.

Det samme gjorde Natasja Waldau og hendes søster, der før har stået frem i B.T. og fortalt om rejsen.

»En gut bankede på i går. Da vi ikke åbnede, lukkede han sig selv ind. Han undskyldte det med, at han lige skulle vaske sin hånd – og så gik han igen,« skriver hun i gruppen.

Ingen af de kunder, B.T. har talt med, har kunnet få kontakt til Detur. De vil alle gerne have deres penge retur.

Og det er langtfra første gang, at Deturs kunder ytrer deres utilfredshed.

I maj skrev B.T., hvordan flere danskere var rasende over Deturs behandling. Charterselskabet havde aflyst deres planlagte ferie, og de havde ikke fået deres penge tilbage.

Det svenske medie SVT skrev ligeledes en artikel i en længere række om selskabet for en måned siden, 26. juni. Her skrev mediet: 'Detur fortsat under den svenske forbrugerstyrelses overvågning – tilbød charterrejser, der allerede var aflyst'.

Og sidste sommer skrev TV 2 Østjylland, at først efter 451 dage fik et par deres penge tilbage fra Detur.

Det er heller ikke første gang, at politisk rådgiver ved Forbrugerrådet Tænk, rejseekspert Vibeke Myrtue Jensen, hører om rejseselskabet.

Og ifølge rådgiveren er det vigtigt, at kunderne har klaget til rejsebureauet, mens de var afsted på ferien – og ikke først, da de kom hjem.

Hvis de ikke kan blive enige med rejseselskabet, kan de klage til Pakkerejse-Ankenævnet, fortæller hun.

»Hvis de er blevet placeret på et andet og ringere hotel end det, de har bestilt, og ikke har været informeret om det inden afrejse, kan de i princippet få det hele refunderet, men praksis er, at der fratrækkes et beløb, som det vurderes, at de har haft glæde af rejsen,« lyder det fra Vibeke Myrtue Jensen.

B.T. har været i kontakt med Deturs pressechef, Tim Åström, der oplyste, at han ville bede om rapporter fra destinationen og vende tilbage. B.T. afventer stadig hans tilbagevenden.

Han har tidligere fortalt til B.T., at det pågældende hotel for nylig har indgået en aftale med et selskab, der driver hotellet og i den forbindelse er der foretaget en rettelse af det navn, som hotellet markedsføres under.