I flere måneder gik Thomas Ljungberg Teilmann og hans familie og glædede sig til, at de skulle holde ferie sammen på Kreta.

Men halvanden måned inden afgang aflyste rejseselskabet Detur pludselig deres rejse.

Der er nu gået flere uger, og familien har endnu ikke set skyggen af deres penge fra rejseselskabet.

»Det er fup og svindel. Det er ikke en skid andet,« siger Thomas Ljungberg Teilmann.

B.T. har været i kontakt med flere danskere, der raser over Detur. Charterselskabet har også aflyst deres planlagte ferie, og de har heller ikke fået deres penge tilbage.

På Trustpilot flyder det også over med vrede anmeldelser fra flere end 25 personer, der har fået aflyst deres rejse.

De skriver blandt andet: »Det er noget svineri, de har gang i« og »Lad være med at købe jeres rejse i dette fupfirma«.

En kvinde skriver, at hendes rejse blev aflyst tre uger før afgang. Hun slutter sin anmeldelse med: »Aldrig køber jeg fra Detur igen. Det er det rene svindel!!! Hold jer fra dem.«

Rejseselskabet henviser i et svar til B.T. til, at det er lovligt at aflyse pakkerejser 20 dage før afrejse. Aflysningerne skyldes, at der har været for få bookinger, lyder det videre.

Da Thomas Ljungberg Teilmann i begyndelsen af april fik en mail fra rejseselskabet om, at deres rejse i midten af maj var aflyst, lød begrundelsen også, at det skyldtes »lav efterspørgsel og bookingvolumen«.

Men den køber Thomas Ljungberg Teilmann ikke.

»Det hænger jo ikke sammen. Dagen forinden havde det lige været i nyhederne, at der aldrig havde været solgt flere pakkerejser end nu, og dagen efter får jeg en mail om, at der ikke er nok bookinger,« siger han.

Thomas og familien fik aflyst deres ferie og kæmper nu for at få deres penge tilbage fra rejseselskabet. Foto: Privatfoto

Familien blev tilbudt at blive ombooket til en rejse med senere afrejsedato, men det passede ikke med deres planer, så Thomas Ljungberg Teilmann bad om at få pengene tilbage.

I løbet af de seneste næsten to måneder har han rykket for pengene flere gange via mail og telefon.

»Hver gang siger de: 'Jeg sender lige en rykker til vores bogholderi'. Det er den samme smøre hver gang. Nu har jeg sagt til dem, at hvis pengene ikke er på min konto på mandag, bliver det meldt til Forbrugerombudsmanden og Inkasso,« siger Thomas Ljungberg Teilmann.

Fortællingen går igen i de fire sager, B.T. har gennemgået, og på Trustpilot:

De bestiller en rejse. Nogle uger inden afgang bliver den aflyst på grund af for få bookinger. Nogle af dem får tilbudt alternative rejser med for eksempel en senere afgang. De takker nej og beder om at få deres penge retur. De rykker rejseselskabet for pengene og får det samme svar: 'Jeg rykker bogholderiet'.

Og så sker der ingenting.

Niels Munksgaard er endnu en af dem, der har oplevet det.

»Jeg har ingen tillid til Detur. Det er det værste, vi har været udsat for,« siger han.

Han og familien bestilte en rejse til Kreta i januar og skulle af sted i slutningen af juni. Rejsen blev aflyst i begyndelsen af maj, og efter mere end tre uger har han endnu ikke fået sine penge tilbage.

Niels og hans familie er nogle af de danskere, der har fået aflyst deres længe ventede rejse. Foto: Privatfoto

Han har både ringet og også mødt fysisk op på rejseselskabets kontor, men lige lidt hjælper det.

»Mit næste step er at gå til Mastercard og sige, at jeg er blevet svindlet. Jeg har ikke fået den vare, jeg har betalt for. Sker der ikke noget inden for en overskuelig fremtid, må jeg jo gå videre end det,« siger han.

Familien har nu fået skrabet penge sammen og bestilt en anden rejse til Mallorca.

»Vi har været nødt til at grave dybt. Vi står ikke lige med yderligere 20.000 kroner, så vi trækker lidt på nogle reserver. Vi må bide i det sure æble, for ellers kommer vi ikke på sommerferie,« siger Niels Munksgaard.

Detur oplyser, at »størstedelen af tilbagebetalingerne« er sket inden for den fastsatte frist på 14 dage, men at der kan være forsinkelser af forskellige årsager, blandt andet en »midlertidig høj arbejdsbyrde«.

'Hvis der er forsinkelser i tilbagebetalinger, er og vil der blive afsat ressourcer til at håndtere ethvert efterslæb, og hvis der er sådanne tilfælde, kan kunderne forvente, at tilbagebetalingerne sker inden for kort tid,' oplyser Tim Åström, pressekontakt ved Detur, i en mail.

Pressekontakten skriver videre, at det er med et 'tungt hjerte' og 'stor skuffelse', at rejserne er blevet aflyst.

'Vi forstår godt, at skuffelsen må være større for de kunder, der fik aflyst deres ferierejse, som de har længtes efter,' lyder det fra Tim Åström.