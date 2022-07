Lyt til artiklen

Firestjernet hotel med pool, fitness og fristende buffet.

Det er, hvad Natasja Waldau har booket på sin ferie til Tyrkiet. Troede hun. For da hun kommer frem, har hotellet skiftet navn, og hun tvivler på, at det overhovedet kan snige sig op på én stjerne.

Det var ud fra billederne på rejseselskabet Deturs hjemmeside, at Natasja Waldau og hendes søster valgte hotellet Maya World Hill Hotel i Tyrkiet.

»Det så superlækkert ud, og vi valgte også at købe all inclusive på hotellet til en pris på omkring 7.000 kroner pr. person,« fortæller 30-årige Natasja fra Frederiksberg.

'Superlækkert' er dog ikke, hvad der møder de to søstre, da de ankommer til hotellet i Tyrkiet.

»Vi bliver sat af ved et hotel, der hedder Joker Side Hill Suite Hotel, og siger, at det er en fejl, fordi det slet ikke ligner hotellet på billederne. Men så får vi at vide, at 'Maya', som vi havde booket, har skiftet navn til 'Joker,' og at det var det rigtige sted,« forklarer Natasja.

Dette til trods for at der bliver linket til Maya World Hill Hotel i søstrenes bekræftelsesmail fra Detur. En mail, som B.T. har set.

Med det samme bliver de to søstre derfor klar over, at de er blevet snydt. At de er blevet »taget i røven«, som Natasja udtrykker det:

»Her er ulækkert. Vi kan ikke spise i buffeten, fordi det er en kamp mod fluerne om, hvem der får mad først. Vi har talt med nogle, der har købt et liggeunderlag, fordi sengene er så hårde. Andre har oplevet bremsespor på håndklæder. Det er megaklamt.«

Også Jens og Linda Bladt fra Horsens havde regnet med en skøn ferie på Maya World Hill Hotel, men ender »midt i en katastrofe«.

»Jeg får følelsen af Anden Verdenskrig, da jeg træder ind i receptionen, fordi det er faldefærdigt. Tænker, at det er løgn. Taget ud af en dårlig B-film,« forklarer Jens Bladt om Joker Side Hill Suite Hotel.

Parret betalte 15.000 kroner for opholdet på et firestjernet hotel med all inclusive, men er kun på Joker-hotellet, når de skal sove.

»Her er klamt og beskidt. Ingen skift af håndklæder. Maden står ude i temperaturer på mellem 35 og 40 grader. Og Linda har fået knopper på kroppen, så vi har mistanke om, at der også er dyr på hotellet.«

Linda Bladt har fået knopper på kroppen under opholdet på Joker Side Hill Suite Hotel. Vis mere Linda Bladt har fået knopper på kroppen under opholdet på Joker Side Hill Suite Hotel.

Det fortæller Jens, der har mødt en anden dansk familie på stranden, som også er blevet snydt.

»Det er første gang, de er ude at rejse, og de har betalt 46.000 kroner for hotellet. De er lige så rystede og rasende. Men de ord, jeg føler for det her, findes ikke i ordbogen. Måske 'edderspændt rasende'.«

Både Natasja og Jens har konfronteret Detur i Danmark med utilfredsheden, men begge får svaret, at de skal kontakte det lokale Detour – altså en guide.

»Men de kan ikke hjælpe, siger de. Vi kan ansøge om at få pengene tilbage, når vi kommer hjem. Men de kan ikke love noget, og vi får ingen hjælp,« siger Natasja.

»Man kan slå begge hoteller op på nettet, og forskellen er markant. Og det er måske det mest ulækre i denne sag: At et rejseselskab sender gæster af sted til et rejsemål, som de ved, ikke stemmer overens med det, de har solgt,« fastslår Jens.

B.T. har kontaktet Detur, som fortæller, at det pågældende hotel for nylig har indgået en aftale med et selskab, der driver hotellet og i den forbindelse er der foretaget en rettelse af det navn, som hotellet markedsføres under.

Tim Åström, pressechef hos Detur, fortæller dog, at de har valgt at flytte nogle utilfredse gæster væk fra hotellet.

»I de rapporter, jeg har set fra vores personale på stedet, er instruktionerne, de skal følge, fulgt til punkt og prikke: Løs problemet, hvis det er muligt, og løs kundens utilfredshed med det samme. Og hvis dette ikke er muligt, så har vi prøvet at finde alternative boliger. Og sådan er det også sket i denne sag.«

»I alt 11 gæster blev flyttet til et andet hotel, og alle har bekræftet, at de er tilfredse og har fred med den tilrettelagte løsning for dem. Det modsiger påstanden om, at vores guider ikke var tilgængelige og hjælpsomme,« oplyser pressechefen til B.T.

En løsning, som hverken Natasja Waldau eller Jens Bladt er bekendt med, fortæller de til B.T.

Tim Åström, pressechef hos Detur, oplyser desuden, at Joker Side Hill Suite Hotel ikke længere kan bookes i Deturs system, før de har undersøgt, hvad der går galt, og oplever en forbedring.