Køerne til landets testcentre var massive lillejuleaftensdag. Og juleaftensdag er de sidste, der mangler en test, taget afsted.

I hvert fald ved Gigantium i Aalborg, hvor der fra morgenstunden var stor efterspørgsel på coronatest.

B.T.s reporter på stedet berettede, at der var meterlang kø omkring klokken 07.45 – altså et kvarter før åbningstid.

Og en time senere var situationen den samme.

Den store efterspørgsel på coronatest kommer i kølvandet på en travl 23. december, hvor der i hele landet var ekstremt lange køer.

Flere eksperter har da også kaldt det en god idé at lade sig teste, før man tager hjem til jul. Også selvom man er vaccineret.

Om Region Nordjylland forventer en travl juleaftensdag, vides ikke. Men over for B.T. forklarede Katrine Thomsen, projektchef for covid i Nordjylland hos Falck, følgende lillejuleaftensdag:

»Vi har rekrutteret alle dage op til jul for at have vores testcentre fuldt bemandet, vi har alle de stationer oppe og al den bemanding på, vi kan, og vi har åbnet testcentrene i Gigantium og ved Væddeløbsbanen igen,« sagde hun.

Teststederne i Region Nordjylland lukker klokken 15 juleaftensdag.