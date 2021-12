Coronasmitten er galoperende, hvilket får flere til at lade sig teste. Og det foregår i højere grad hjemme i det private.

Antallet af selvtest bliver således revet væk. Og det er nærmest en underdrivelse.

B.T. har talt med Normal på Nytorv, Matas i Algade og Budolfi Apotek, hvor meldingerne er de samme:

Selvtest er suverænt det, der bliver solgt mest af for tiden.

»Vi sælger rigtig, rigtig mange! For 14 dage siden solgte vi op mod 400-500 på to dage. Og billedet har været det samme siden,« siger Mikael Sell, der er apoteker ved Budolfi Apotek.

Hos Normal går det så strygende, at man i øjeblikket har udsolgt.

»Vi fik et par kasser i et sidste uge med omkring 100 i hver. Vi havde udsolgt på et par timer.«

»Heldigvis får vi nogle flere i dag (tirsdag, red.) og igen torsdag. Der kommer rigtig mange og spørger efter dem,« siger Sofia Hoberg, der er store assistent i Normal.

I forbindelse med jul er der ekstraordinært mange, der lader sig teste mod corona. Ventetiden på pcr-test lyder flere steder på et par dage, hvorfor mange tyer til hurtig- eller selvtest.

»Vi sætter hele tiden rekord med, hvor mange pcr-test der bliver foretaget. Der er en grænse for, hvor mange test vi kan analysere om dagen,« har Anne Marie-Vangsted, der er direktør for TestCenter Danmark, sagt til Ritzau.

»Skal man til julefest hos familien, er der andre muligheder. Man kan vælge en antigentest (hurtigtest, red.), og det anbefales, hvis man har brug for et grønt coronapas. Man kan også vælge at tage en selvtest inden et arrangement.«

Også i Matas er der i øjeblikket udsolgt, hvorfor mange kunder bliver mødt med et 'desværre, vi har udsolgt'. Omkring hver tredje kunde spørger efter selvtest, lyder det fra Matas.

Den seneste uge har det været omkring 8.000 og 10.000 nye smittede pr. dag.

I en prognose fra lørdag har Statens Serum Institut skønnet, at der vil være mellem 9.000 og 45.000 nye smittefælde dagligt. Samtidig forventes det, at antallet af daglige indlæggelser vil ligge et sted mellem 130 og 250.

