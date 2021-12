Skal du have dig en coronatest, inden du skal hjem og holde juleaften med familien? Så skal du i den grad væbne dig med tålmodighed.

Først på eftermiddagen torsdag viser B.T.s optagelser, at der er ekstremt lang kø ved hurtigtestcenteret på Gammeltorv i Aalborg.

Fra frysende danskere forrest i køen lyder det, at de har ventet helt op mod en time.

Ved både hurtigtestcentrene i Aalborg Lufthavn og Løvbakken i Nørresundby er der også meldinger om lange rækker af mennesker.

På Facebook skriver flere borgere, at de også disse to steder har ventet op mod 60 minutter.

Ifølge Falcks hjemmeside er det ikke meget bedre på byens øvrige kviktestcentre. Ved både Gigantium og på Langagervej i Aalborg Øst er der også en times ventetid, mens du på Skydebanevej i Aalborgs Vestby og i City Syd skal vente mindst 45 minutter på at få en pind i næsen.

Katrine Thomsen er projektchef for covid i Nordjylland hos Falck. Hun bekræfter, at der torsdag er massiv travlhed hos Falcks testcentre i Aalborg.

Men hun mener ikke, at virksomheden kunne gjort mere, end de i forvejen har gjort.

»Vi har rekrutteret alle dage op til jul for at have vores testcentre fuldt bemandet, vi har alle de stationer oppe og al den bemanding på, vi kan, og vi har åbnet testcentrene i Gigantium og ved Væddeløbsbanen igen,« siger hun til B.T.

Selvom Falck sidste år også oplevede massiv testtravlhed den 23. december, så mener hun ikke, at man kan sammenligne 2020 og 2021 med hinanden.

»Jeg mener bestemt, vi er bedre forberedt, end da vi sidste jul kun stod med to testcentre i Aalborg. Men da vi lukkede ned i efteråret i år, havde vi ikke travlt i vores centre. Efter en kort periode åbnede vi så igen, og fik pludselig meget travlt. Vi kunne ikke have forudset, hvad vi stod med til jul,« siger hun og uddyber:

»Vi har gjort, hvad vi kunne.«