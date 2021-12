Den 1. december 2021 er en speciel dato, og det er ikke fordi, julemåneden er begyndt.

Det er datoen, hvor antallet af coronasmittede har sat rekord med 5120 tilfælde.

Det er det hidtil højeste for et døgn under epidemien. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

De 5120 positive tilfælde er fundet i 195.137 PCR-prøver. Det er de prøver, hvor man podes i svælget.

Det vil sige, at 2,62 procent af det seneste døgns PCR-prøver har vist et positivt resultat for coronavirus.

Statens Serum Institut offentliggør dagligt en covid-19-opgørelse med en masse forskellig data - heriblandt hvor mange bekræftede tilfælde der er registreret på landets testcentre.

Her kan man se, at der de sidste syv dage er fundet 1925 smittede ud 39.972 testede i Testcenter København, der er en fællesbetegnelse for byens testcentre. Det giver landets højeste positivprocent på 5,5 procent for et testcenter.

Testcenter Københavns Lufthavn har også en en høj postivprocent, omend den ikke er blandt de højeste i landet. Den ligger onsdag på 4,17 procent som følge af 1.353 smittetilfælde de sidste syv dage ud af 32.457 testede.

B.T. København har lavet en opgørelse over de testcentre i landet med højeste positivprocent. Seks af dem ligger i københavnsområdet.

Disse byers testcentre finder flest smittetilfælde Her ses testcentrene med den højeste positivprocent. Tallene i parentes angiver smittetilfælde inden for de sidste syv dage. København: 5,5 % (1.925)

Gentofte: 5,32 % (317)

Kirke Hyllinge: 5,14 % (56)

Tårnby: 4,56 % (134)

Herlev: 4,44 % (91)

Skovlunde: 4,44 % (41)

Ølstykke: 4,43 % (149)

Hvidovre: 4,36 % (157)

Helsingør: 4,30 % (146)

Rungsted: 4,24 % (132) Kilde: Statens Serum Institut

Tårnby Kommune er onsdag fortsat den kommune i landet med højeste incidens. Incidens angiver antal smittede pr. 100.000 indbyggere, og Tårnby Kommune har p.t. et incidenstal på 1.062.

Landets største kommune, København, ligger også i top ti over kommuner med mest smitte. Københavns Kommune har 837 smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere de sidste syv dage.

Siden man begyndte at registrere coronavirus i Danmark den 27. januar sidste år, har 14,22 procent af indbyggerne i Københavns Kommune været smittet med covid-19.

På landets hospitaler er der onsdag indlagt 439 patienter med corona. Det er en stigning på seks personer i forhold til tirsdag.

Antallet af coronarelaterede dødsfald er steget med 14, så det samlede antal under epidemien nu er 2909.