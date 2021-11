Mange har fået det - men der er også mange, der vil have det. Derfor har det for nogle været svært at få det, men der er der måske råd for nu.

Det er selvfølgelig vaccinen mod corona, og nu er endnu et vaccinecenter åbnet, så københavnerne ikke skal vente alt for længe på de to stik.

»Så er Region Hovedstadens nye covid-19 vaccinationscenter åbnet på Hovedbanegården,« skriver Region Hovedstadens Akutberedskab på Twitter.

På billedet, de har vedhæftet, kan man se at køen allerede er ved at være lidt lang, selvom der er krav om tidsbestilling.

»8.20 blev første stik givet. Om et par dage vaccinerer vi 2.000 om dagen i centret. Hektisk aktivitet og god stemning!« lyder det fra beredskabet.

B.T. kunne tirsdag morgen fortælle, at det i Region Hovedstaden har været svært at få en vaccinetid - særligt til børn mellem 5 og 10 år, der nu har fået mulighed for at få de to stik.

Vi talte med Natasha Christophersen fra Amager, der gerne ville have tid til sine to børn på 10 og 11 år. På vaccine.dk kunne hun sagtens få en tid til første stik, men der var ingen ledige tider til andet stik, som man er nødt til at bestille på samme tid.

»Jeg tænker, det er lidt pudsigt, når man nu opfordrer folk til, at de skal vaccineres. Det kan være frustrerende, når man gerne vil gøre det og ikke kan,« siger Natasha Christophersen til B.T.

Selvom det nye vaccinecenter på hovedbanen 'kun' vaccinerer 2.000 mennesker om dagen, så kan man håbe, at det kan lette lidt på presset på vaccinationsstederne i københavnsområdet.