Visitationszonerne i Brønshøj, Nørrebro og Nordvest ophæves.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

'Vi har ikke fundet det nødvendigt at forlænge visitationszonerne i henholdsvis Brønshøj og på Nørrebro og i Nordvest,' skriver de.

Visitationszonerne blev indført 17. november som følge af en voldelig konflikt mellem to københavnske bander.

'Vi vil ikke acceptere, at konflikten mellem de to grupperinger udvikler sig,' lød det dengang fra Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Derfor tog de visitationszonerne i brug som et værktøj til at skabe tryghed for borgerne ved at kontrollere, at personer ikke kunne færdes med våben i områderne.

I perioden er der i alt foretaget 15 visitationer, og det har medført 1 sigtelse.

Men nu ophæves zonerne. Det sker onsdag fra klokken 18.

Københavns Vestegns Politi forsikrer dog om, at de vil fortsætte indsatsen mod de kriminelle miljøer.

'Vi fortsætter patruljeringen, og vores betjente har mulighed for at visitere og ransage, hvis de støder på mistænkelige personer. Derudover vil vi også i den kommende tid holde meget skarpt øje med situationen i bandemiljøet' siger politiinspektør Michael Hellensberg.

Samtidig understreger han, at opholdsforbud og visitationszoner kan blive genindført med kort varsel, hvis det viser sig nødvendigt.