Nytårsdag er for mange forbundet med træthed og tømmermænd efter en lang og festlig nytårsnat.

Det kan derfor også være svært at overskue, hvordan man skal få fyldt sit køleskab med madvarer på årets første dag.

Det er nemlig ikke alle dagligvarebutikker, der holder åbent 1. januar.

I lukkeloven er der fastsat regler for, hvornår butikkerne må holde åbent, og det omfatter blandt andet nytårsdag, altså 1. januar.

Mindre dagligvarebutikker, som har en omsætning under 36,3 millioner kroner, kan holde åbent på nytårsdag.

For at undgå, at du forgæves slæber din trætte krop hen til en lukket dagligvarebutik, har B.T. har spurgt detailhandelsvirksomheden Coop, hvor mange af deres dagligvarebutikker, der holder åbent 1. januar.

Coop ejer kæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, LokalBrugsen, Fakta og Irma.

Ifølge Jens Juul Nielsen, der er Informationsdirektør hos Coop, så har størstedelen af Fakta og Dagli’Brugsens butikker åbent.

Disse dagligvarekæder har åbent nytårsdag Disse dagligvarebutikker holder åbent 1. januar 300 Faktabutikker



300 Dagli’Brugsen-butikker



40 Irma-butikker



230 Netto-butikker

Kilde: Coop og Salling Group

Det drejer sig om cirka 300 Fakta-butikker og 300 Dagli’Brugsen-butikker over hele landet.

Også mere end halvdelen af Irmas butikker holder åbent i dag.

Det vil sige 40 ud af kædens i alt 70 butikker, hvoraf størstedelen ligger i København, oplyser Jens Juul Nielsen.

B.T. har også kontaktet Salling Group, der blandt andet ejer dagligvarekæderne Netto og Føtex.

Salling Group oplyser, at det primært kun er Nettos butikker, der holder åbent.

I alt vil 230 Netto-butikker fordelt over hele landet åbne klokken 10.

Ingen Føtex-butikker holder åbent nytårsdag, oplyser Salling Group.

B.T. forsøger i skrivende stund at også indhente oplysninger fra henholdsvis Rema 1000 og Dagrofa, der blandt andet ejer Meny.