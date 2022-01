Dronning Margrethe brugte også sin nytårstale på at hylde forskerne, der har givet os coronavaccinerne. Og det kan ses som en løftet pegefinger til vaccinemodstandere.

Kommentaren faldt i begyndelsen af årets nytårstale, da Hendes Majestæt talte om coronapandemien.

»Der er nogle, som vi skylder en særlig tak, nogle, som vi måske ikke lægger så meget mærke til i det daglige: Det er de forskere, som bruger dage og år på at grave sig dybt ned i et stof, som de fleste af os ikke har så meget indblik i. Det er i høj grad dem, som har bidraget til at bremse smitten, og som i løbet af uhørt kort tid har udviklet vacciner mod corona,« sagde hun.

Og så kom kritikken:

»Kundskab og indsigt har hjulpet os under coronaen, og har vist os, at ny viden fører fremskridt med sig. Vi bliver mindet om, at vi skal møde det ukendte med nysgerrighed, videbegær og opfindsomhed – snarere end frygt,« lød det fra Dronningen.

Ordene er nøje udvalgt, mener B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

»Man har formentlig været meget påpasselig med ikke at virke for opdragende og belærende her, men det er alligevel interessant, at Dronningen sætter ord på det. Det kan sagtens ses som et vink med en vognstang til antivaxxers,« siger han og uddyber:

»Jeg forestiller mig, at denne del af talen har været en del fremme og tilbage mellem Statsministeriet og Amalienborg, for der er ingen tvivl om, at Statsministeriet også har en klar interesse i, at Dronningen melder sig på banen mod vaccineskeptikerene. Kritikken vejer mere tungt, når den kommer fra Dronningen.

»Antivaxxers har det meget svært med Mette Frederiksen, og når man sender Dronningen i byen, håber man, at man måske kan tale til et lidt bredere publikum,« siger han.

Under statsbesøget i Tyskland satte Dronningen selv ord på den polarisering, corona har skabt i samfundet.

»Vi er nødt til at holde en fornuftig balance mellem at være bevidste om faren, men ikke overreagere, for hvis folk bliver irriterede og ikke bevarer fornuften, så er det rigtig skidt,« sagde Dronningen.

Flere på Twitter har også bemærket Dronningens kritik.

