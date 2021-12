Dronning Margrethe vil have, at vi behandler hinanden bedre - og så er hun vendt på en klimatallerken i årets nytårstale.

Pludselig fyldte grøn energi langt mere end tidligere. Dronningen forsvarede også prins Joachim og blev dermed en anelse mere privat end normalt.

Det mest markante i årets nytårstale var, at hun gav danskerne en opsang. Vi skal simpelthen være bedre til at vise forståelse og respekt over for personer med handicap.

»Nogle mennesker med handicap bliver ligefrem diskrimineret, måske også mødt med hån og drilleri. Det kan skyldes tankeløshed og uvidenhed; men uanset hvad, så er det forkert, og det burde vi holde os for gode til! Vi skal give os tid, ikke blot for at hjælpe, men også for at lære af hinanden. Det burde ikke være svært at behandle enhver med respekt;« sagde Dronningen.

Dronning Margrethe holder sin nytårstale i Christian IXs palæ på Amalienborg d. 31. december 2013.

Ordene lyder som et ekko af nytårstalen i 1984, hvor hun talte om danskernes 'dumsmarte bemærkninger' over for flygtninge og indvandrere.

»Det kan vi ikke være bekendt,« lød det fra Dronningen for hele 37 år siden.

Det er klassisk Margrethe - en opsang til folket, der rammer de fleste lige i hjertet. Det virker ofte effektivt. Vi så det også, da hun i 2019 omtalte den stigende antisemitisme i samfundet.

Dronningen har tidligere udtalt, at hun ikke følte sig overbevist om, at klimaforandringer er menneskeskabte og at vi ikke bør gå i panik. Men jeg skal love for, at der er kommet nye boller på suppen.

Denne gang fyldte klimadagsordenen en stor del af talen. Hun talte både om vindmøller og om at 'indfange CO2 og lagre det i undergrunden.

»Vi står overfor store udfordringer og forpligtelser, ikke mindst af hensyn til de kommende generationer. Det er vi alle nødt til at forholde os til – i tide,« sagde Dronningen.

Endelig er Dronningen kommet på bølgelængde med Kronprinsparret og regeringen, når det kommer til klimadagsordenen. Vi skal lige huske, at Dronningens nytårstale er født i Statsministeriet - og så har Dronningen mulighed for at rette bagefter.

Mit bud er, at klimadelen i talen nok ikke er Hendes Majestæts egen idé - men det er trods alt en meget god idé, at vores statsoverhoved nu officielt mener det samme som regeringen. Specielt når vi bryster os af at være en af verdens mest bæredygtige nationer.

Det var et par stolte forældre i form af kronprinsesse Mary og kronprins Frederik, der i maj kunne præsentere en nykonfirmeret prins Christian for fotograferne ved slotskirken på Fredensborg Slot.

Den mere personlige del af nytårstalen handlede naturligvis om familien. Dronningen kom med roser til Kronprinsen og Kronprinsessen for deres flittige arbejde. Jeg hæfter mig ved, at hun endnu engang understreger, at Kronprinsen gør det godt.

Underforstået: Hun føler sig tryg ved, at Kronprinsen inden for en overskuelig fremtid skal overtage tronen.

Dronning Margrethe havde også prins Joachim og prinsesse Marie med i talen. Det var klogt, og jeg tror, vi skal analysere det helt præcise ordvalg grundigt:

»Prins Joachim og Prinsesse Marie er nu faldet godt til i Paris. Dér gør de tjeneste for Danmark, og det gør mig stolt at se, hvor engageret de begge arbejder for at fremme Danmarks interesser,« sagde hun.

Prinsesse Marie og prins Joachim

Det står efterhånden klart for de fleste danskere, at prins Joachim og prinsesse Maries flytning til Paris har været kaotisk. Prinsen og prinsessen har selv udtalt, at det har været svært at falde til i det franske. Faktisk har de også sagt, at de ikke selv valgte at flytte til Paris.

Det er derfor, Dronningen understreger, at de 'nu' er faldet til.

Det er også interessant, at hun slår fast, at 'de gør tjeneste for Danmark', og at hun er stolt af deres arbejde. Jeg ser ordene som en håndsrækning til prins Joachim og prinsesse Marie.

I sommeren 2021 viste en YouGov-meningsmåling for B.T., at prins Joachim var det mindst populære medlem af Kongehuset. Derfor har de også brug for Dronningens hjælp.

Man må sige, at mor kom prins Joachim til undsætning her på årets sidste dag.