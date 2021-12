Meldingen fra handicappede Astrid Siemens Lorenzen er helt klar, efter hun har set Dronning Margrethes nytårstale på tv.

»Det var på tide,« siger hun via sine talecomputer til B.T.

Astrid Siemens Lorenzen lider af en spastisk lammelse, der gør det svært for hende at styre musklerne.

Derfor sidder hun i kørestol, taler gennem en øjenstyret talecomputer og har handicaphjælpere døgnet rundt.

Hun blev erklæret uegnet til gymnasiet - mandag bliver hun student. Foto: Privat

Helt konkret henviser hun til disse ord i nytårstalen:

»Nogle mennesker med handicap bliver ligefrem diskrimineret, måske også mødt med hån og drilleri,« lød det blandt andet fra Dronningen.

Astrid Siemens Lorenzen har selv i B.T. fortalt, hvordan hun som handicappet i kørestol er blevet udsat for netop hån og drilleri.

Eksempelvis har hun oplevet, at nogle taler til hende gennem hendes hjælper, klapper hende på hovedet og omtaler hende som 'kørestolen'.

Astrid er blevet afvist på flere uddannelser på grund af sit handicap. Foto: Privat.

»De ting, jeg oplever, vil tilfældige fremmede jo aldrig gøre ved en kropskapabel person. Det er baseret på fordomme, stigmatisering og uvidenhed,« sagde hun 21. juni 2020 til B.T.

Her fortalte Astrid Siemens Lorenzen, hvordan hun endte med at blive student med et gennemsnit på svimlende 12,3.

Et imponerende gennemsnit selv om hun i første omgang faktisk var blevet erklæret uegnet til gymnasiet.

Men trods hendes faglige dygtighed, har hun altså selv oplevet meget grim omtale.

Og det er hun langt fra ene om.

»Som handicappet har jeg selv om mange andre også oplevet, at blive afvist eller blive dårligt behandlet af folk, der ser en på gaden,« siger Astrid Siemens Lorenzen, der selv sidder i bestyrelsen i 'Sammenslutningen af Unge Med Handicap.'

Godt nok glæder hun sig over, at der fra Dronning Margrethe kommer fokus på handicappede.

Men det er ikke nok.

»Det er virkeligt vigtigt, at der kommer fokus på handicappedes forhold. Men jeg synes, at der skal laves klarere lovgivning om, hvordan handicappede behandles,« siger hun.

Så du efterlyser, at politikerne kommer på banen?

»Ja, det helt afgørende, at de også lytter til, hvordan handicappede bliver behandlet,« slutter hun samtalen gennem talecomputeren.