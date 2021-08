Selvom Gry ikke engang var fyldt ét år, havde hun allerede været gennem utallige behandlinger og undersøgelser.

Hendes udvikling var nemlig stoppet, og det samme var grinene og søvnen. Nu er skurken fundet: Sansegyngen, der ellers skal udvikle barnets motorik.

»Det er fuldstændig grotesk. Vi var så bange for, at der var noget helt alvorligt galt,« fortæller Katja Franch Toftdahl Olesen fra Buresø i Nordsjælland.

Hun er mor til Gry og fortæller, hvordan hun oplevede, at hendes datter pludseligt ændrede adfærd:

»Hun gik fra at være en nysgerrig og aktiv baby til at være pjevset og pyldret. Hun sad bare og hang, og holdt sit hoved mærkeligt skævt,« fortæller hun.

Og så var der noget med Grys øje. Det var rørt og irriteret.

»Lægerne mente, at der var tale om en øjenforkølelse. Men saltvand, som de anbefaler mod det, hjalp ikke,« fortæller Katja Olesen.

Efter 12 måneder med utallige undersøgelser, fandt man endelig ud af, hvad der var galt med Gry.

En læge spottede nemlig en metalsplint i hendes ene øje. En splint, der kommer fra den sansegynge, der ellers skulle sætte skub i hendes motoriske udvikling.

For Katja Olesen virker det faktum helt meningsløst:

»Man køber et produkt, den populære sansegynge, fordi man vil stimulere ens barns udvikling. Man tænker altså, at den har en gavnlig funktion, og det er så den, der er skyld i, at udviklingen stoppes. Det virker helt meningsløst,« fastslår hun.

Gry blev opereret, og nu er Katja og familien lettede over, at de har fået en afklaring, og at »det 'bare' var det«, som hun siger.

I videoen herunder forklarer børneøjenlæge Regitze Bangsgaard fra Rigshospitalet om, hvordan ophænget på sansegynger og andre former for babygynger kan være farligt babyers syn og hvorfor det kan ske.

Dog ved de først senere, om Gry har fået en skade på synet.

»Vi kan se en plet på Grys hornhinde, men det virker ikke til, at hun har fået en synsskade. Dog ved det først med sikkerhed senere,« siger Katja Olesen, der nu advarer andre børnefamilier mod sansegyngen:

»Folk, der hører vores historie, skynder sig at tage gyngen ned,« fortæller hun.

Og dette ikke uden grund.

Flere end 40 børn er nemlig blevet opereret, fordi de har fået metalsplinter i øjnene fra ophæng på forskellige babygynger. Og hvert år kommer nye tilfælde det.

Det skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse, hvor de advarer mod ophænget på sansegyngen, og kommer med forklaringen:

»Ophænget er problemet, ikke selve gyngen. For når metal gnider mod metal, så bliver det varmt og kan, afhængig af belægning, afgive metalsplinter,« forklarer vicedirektør og fungerende produktchef i Sikkerhedsstyrelsen, Christian Thorhauge, i pressemeddelelsen.

Derfor er babyer altså mere udsat, fordi de ligger på ryggen i sansegynger, slyngevugger, fuglereder og andre babygynger, hvor ophænget er centreret lige over deres øjne.«

Fem råd Tjek om den butik eller webshop, du køber gyngen af, også sælger egnede ophæng.

Brug kun ophæng til gyngen, som er egnet til formålet, og som ikke skaller af, når der opstår friktion mellem gynge og ophæng. Spørg om vejledning der, hvor du køber ophæng/gynge. Allerhelst skriftlig instruktion om at bruge egnet ophæng – og hvordan.

Vælg kroge med en ekstra gummibelægning, så metalfladerne ikke rammer hinanden, når gyngen bliver brugt.

Tjek jævnligt ophænget og metaldelene. Får du gråt støv på fingeren, når du rører ved det, kan der være risiko for metalsplinter.

Har du en gammel gynge eller har du selv købt et ophæng, så skift ophænget og/eller vær sikker på, at der er en form for underskål eller indpakning, for eksempel af stof, der fanger metalsplinterne. Er du i tvivl, så kontakt forhandleren. Kilde: Sikkerhedsstyrelsen.

For at komme problemet til livs har Sikkerhedsstyrelsen nu lanceret en kampagne med fem gode råd til forældre, der gerne vil skærme deres børns øjne mod metalspåner.