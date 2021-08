Se dig godt for, når du køber ny oplader til mobilen.

Sådan lyder rådet fra Sikkerhedsstyrelsen, som netop har konstateret, at rigtige mange usb-opladere har alvorlige problemer.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Den seneste kontrol fra 2020, hvor 40 opladere blev gået efter i sømmene, viste, at der var fejl og mangler ved hver hele tre ud af fire opladere.

Billedet er hentet i arkivet. Opladeren på billedet er ikke en af de produkter, der bliver omtalt i artiklen. (Arkivfoto) Foto: Kristian Djurhuus Vis mere Billedet er hentet i arkivet. Opladeren på billedet er ikke en af de produkter, der bliver omtalt i artiklen. (Arkivfoto) Foto: Kristian Djurhuus

I 24 produkter var der tale om så alvorlige fejl, at salget enten blev stoppet med det samme, produkterne kaldt tilbage, eller også blev producenterne bedt om at udbedre fejlene.

»Vi konstaterede i ni tilfælde, at der var så alvorlige fejl ved usb-opladerne, at vi måtte give påbud om at få produkterne kaldt tilbage fra forbrugerne, mens yderligere én forhandler frivilligt kaldte sit produkt tilbage. Derudover var der syv produkter, hvor vi krævede salget stoppet, og en forhandler valgte selv at stoppe salget,« siger vicedirektør Christian Thorhauge fra Sikkerhedsstyrelsen.

Det store antal fejl og mangler bekymrer ham.

»Det er alt for mange produkter med alvorlige fejl, når det drejer sig om et produkt, som stort set alle danskere har i hjemmet, og som kan være skyld i både stød og brand,« siger han.

Gode råd når du oplader din telefon Brug en oplader, der passer til produktet. Stik og teknik skal passe sammen.

Hold øje med opladeren. Oplad ikke, mens du sover.

Ledning og stik må ikke have synlige skader.

Oplad ikke på et brandbart materiale, som eksempelvis en sofa eller en seng.

Dæk ikke opladeren til, så den ikke kan komme af med varmen.

Opladeren må gerne blive lun, men ikke meget varm. Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen undersøger hvert år et udvalg af de usb-opladere, der er på markedet i Danmark.

I 2019 blev der kontrolleret 37 opladere, og blandt dem var der seks produkter, der blev krævet tilbagekaldt fra forbrugerne og to produkter, hvor forhandlerne valgte frivillig tilbagekaldelse. Der var kun otte produkter helt uden fejl og mangler.

Når du står i butikken, kan det være svært for dig at vurdere, hvorvidt opladeren lever op til sikkerhedskravene.

Derfor råder Sikerhedsstyrelsen dig som en tommelfingerregel til at tjekke, at den er CE-mærket og har kontaktoplysninger på fabrikanten og eventuelt importøren.

»Når en fabrikant CE-mærker et produkt, skal der være dokumentation for, at produktet lever op til reglerne på området. Derudover har vores kontrol vist, at hvis mærkningen på en oplader er mangelfuld, er der to en halv gang større sandsynlighed for, at produktet heller ikke er i orden,« siger Christian Thorhauge.