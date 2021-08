Hvordan vil du reagere, hvis du en sen aften vandt næsten en million kroner på et skrabelod?

De fleste vil formentlig juble af glæde, vække resten af familien og fejre det med det samme.

Men for en familiefar fra Bornholm gik det lidt anderledes for sig, da han torsdag aften i den forgangne uge kunne kalde sig skrabelodsvinder

»Jeg var på vej i seng, da jeg ville købe en kupon til den store Eurojackpot-pulje om fredagen, og så var der lige 60 kroner tilbage på min konto. Det passede med, at jeg kunne købe et Guldbarren-skrabelod,« fortæller den heldige vinder til Danske Spil.

Det havde han ikke prøvet før, og i første hug var der gevinst. Dog kun 300 kroner.

Han købte endnu et skrabelod, og så kom den store gevinst: 30.000 kroner i hver eneste måned i de næste 30 måneder – i alt 900.000 danske kroner.

»Familien var gået i seng, og jeg overvejede et kort øjeblik, om jeg skulle vække dem, men jeg lod være. I stedet tog jeg et par billeder af skærmen på min telefon og gik i seng. Men jeg havde lidt svært ved at sove,« lyder det fra vinderen.

Men da han lagde hovedet på hovedpuden, var det alligevel ikke helt til at falde i søvn.

For hvordan bruger man bedst så mange penge i en familie med to børn i skolealderen, hvor forældrenes arbejdssituation og dermed økonomien er usikker?

»Pengene falder på et tørt sted, og de får det til at hænge noget bedre sammen hos os i den kommende tid. Det er jo lidt specielt, at pengene kommer i rater, men det giver os nogle opsparingsmuligheder, som vi ikke havde før,« fortæller vinderen, der fik brug for sine screenshots, da resten af familien vågnede dagen efter.

»Min kone troede ikke på mig, så jeg måtte vise dem et par gange,« griner han.

Da konen også havde konstateret, at den var god nok, begyndte snakken om, hvordan pengene skal bruges.

»Gevinsten fjerner nogle bekymringer for os, og nu kan vi gå videre med tankerne om den udbygning, vi har tænkt på. Vi bor nemlig i et ret lille hus. Og vi kan lave en uddannelseskonto, hvor vi løbende sætter penge ind til børnene. Det føles rigtig godt at kunne give pengene videre til børnene,« siger han videre.

Samtidig tilføjer han, at der også skal investeret i gode oplevelser til familien.

»Min kone og jeg har lovet børnene, at de vil komme på en ferie til Paris, Rom eller en anden storby. Det kan vi nu gøre lidt tidligere, end vi ellers ville have haft mulighed for.«