Når den konservative folketingsgruppe onsdag holder sommergruppemøde i naturskønne omgivelser i Nordsjælland, så er der ét prominent – og kontroversielt – gruppemedlem, der holder sig væk.

Partiet bekræfter nemlig over for B.T., at Naser Khader ikke deltager ved mødet, der afholdes på Egelund Slot nær Hillerød.

Det gør han ikke, da der stadig pågår en advokatundersøgelse af Khaders opførsel, da det i juli kom frem, at adskillige kvinder har oplevet seksuelle krænkelser begået af den prominente politiker.

Så længe undersøgelsen ikke er afsluttet, 'varetager han ikke sit politiske arbejde', oplyser partiet.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Naser Khader, men han er ikke vendt tilbage.

De Konservative holder sommergruppemøde onsdag i Nordsjælland. Her ses partiformand Søren Pape Poulsen og gruppeformand Mai Mercado ved sommergruppemødet i 2020. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere De Konservative holder sommergruppemøde onsdag i Nordsjælland. Her ses partiformand Søren Pape Poulsen og gruppeformand Mai Mercado ved sommergruppemødet i 2020. Foto: Niels Christian Vilmann

Partiet havde håbet på, at advokatundersøgelsen ville være færdig, inden partiformand Søren Pape Poulsen og partiledelsen onsdag klokken 11 møder pressen.

Her er det på forhånd ventet, at anklagerne mod Naser Khader og partiets håndtering vil være i fokus.

Anklagerne mod Khader kommer fra fem kvinder, der over for DR har berettet om seksuelle krænkelser og grænseoverskridende adfærd, der skulle være foregået mellem 1999 og 2019.

Efterfølgende har B.T. og Berlingske berettet om flere anklager mod den den konservative politiker.

Naser Khader har afvist alle anklagerne, og på baggrund af sagen indleverede han en sygemelding inden sommerferien.

For en uge siden meddelte han dog i et meget omtalt opslag på sin Facebook-side, at han var tilbage.

»Jeg er ikke perfekt, men jeg elsker Danmark og er klar til kamp!« skrev Khader i opslaget, der også indeholdt et billede af ham i bar overkrop under varmere himmelstrøg.

Søren Pape Poulsen har ikke haft yderligere kommentarer til Khader-sagen, siden de første beretninger kom i juli.

I den forbindelse udtalte han, at han så med stor alvor på anklagerne og ville tage de nødvendige forholdsregler.

Samtidig opfordrede han de krænkede kvinder til at kontakte partiets whistleblowerordning.

»Den nødvendige konsekvens bliver draget, når undersøgelsen er færdig,« konstaterede partiformanden.