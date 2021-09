Er du træt af rugbrødsmadder eller dyre restaurantregninger? Så tilbyder en dansk restaurant nu et eksotisk tilbud til dig helt uden at tage betaling for det.

Under overskriften »Gratis Mad Til Hele Danmark«, står en dansk restaurantkæde nemlig klar til at bespise sine odenseanske gæster helt gratis.

Til gengæld håber kæden, at du vil være med til at støtte deres indsamling til Knæk Cancer.

Det er dog helt frivilligt, så hvis du bare gerne vil udnytte det gode tilbud, så er det mellem 12.00 og 13.00 den 26. september, at D’lets’ Restauranter giver gratis mad.

Restauranten håber også, at gæsterne på søndag er med til at fejre, at »corona er ved at være fortid« og opfordrer til, at du finder flagene frem:

»Brug dagen til at samles - inviter dine venner, din kæreste, din nabo, din familie - Kom bare alle sammen. Vi må det hele – Vi gi'r,« lyder det på restaurantens hjemmeside.

Indtil videre har lidt over 500 mennesker erklæret, at de deltager i kædens officielle begivenhed på Facebook. Næsten 2.000 har trykket, at de er interesseret i at få del i kædens gratis tilbud.

Restaurantkæden D’let - også kendt under navnet Det Grønne Køkken - har to spisesteder i Odense.

Det ene er i Odense centrum på Odense Banegård Center. Det andet er i Tarup Centeret.