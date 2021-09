Natten til torsdag fik en af Albanigades restauranter en ubuden gæst iført dunjakke og optrukket hætte. Det fortæller et vidne til Fyns Politi.

Og han kom ikke for at spise.

Han var tværtimod ude efter byttepenge. Eller det var i hvert fald, hvad han kom afsted med.

Klokken et natten til torsdag fik Fyns Politi nemlig et opkald fra en bekymret borger, der havde observeret en mistænksom mand løbe fra en restaurant på Albanigade i Odense.

Indtil videre tyder det på, at restaurantens kasseapparat, der indeholdte byttepenge, er det eneste, han kom afsted med.

Manden beskrives som 25 – 30 år, 185 cm, lys i huden, iført sort dunjakke med optrukket hætte, mørke denim bukser og kondisko.

»Der er en chance for, at der er nogle, der har set ham i området før eller efter gerningstidspunktet,« siger vicepolitiinspektør Søren Frederiksen ved Fyns Politi til B.T. og tilføjer:

»Hvis han er kommet ind med rudeknusning – som det tyder på – så må det også have givet et brag, og måske nogen har set ham løbe fra stedet i den forbindelse«.

Velkommen til B.T. i Odense Kære læser. Mit navn er Louise Ravn Skovby, og jeg er redaktør for B.T. i Odense. Vi er ti journalister, der laver kærlig og kritisk journalistik i og om Odense. Vi insisterer på at se verden fra borgerens perspektiv. Vi jubler med, når byen lykkes og jagter svar, når magthaverne svigter. Vores redaktion holder til på Mageløs 2, og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipodense@bt.dk Følg os på bt.dk/odense og på Facebook her: www.facebook.com/btodense

Manden skulle have taget flugten i sydøstlig retning fra Albanigade mod Netto på Benediktsgade.

Har du set noget, så hører Fyns Politi meget gerne fra dig på 114.