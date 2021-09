»Det er sjovt, for jeg sad og måtte lytte til to eller tre historier om Ben Hogan hos lægen, og jeg sad bare og tænkte: 'Fortæl mig nu bare, om jeg skal dø eller ej.'«

Ordene kommer fra golflegenden Tony Jacklin.

For i et interview med Daily Mail sætter han flere ord på den hemmelighed om hans helbred, han har holdt på i syv år. Lige indtil for nylig, hvor han udgav en selvbiografi.

Heri fortæller han, hvordan han i 2014 blev diagnosticeret med lymfekræft. En sygdom, der kan holdes nede, men som er uhelbredelig, fortæller den 77-årige englænder.

Tony Jacklin. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Tony Jacklin. Foto: PAUL ELLIS

»Det er en af de ting, der bare hører med, når man bliver gammel,« fortæller Tony Jacklin, der opsøgte en ny læge for at være helt sikker på, det var kræft.

»Jeg har fået kemo fire forskellige gange med en måneds mellemrum. Jeg blev scannet en del, og efter fire scanninger så det godt ud, og der var ikke noget kræft at se. Jeg havde officielt ikke tegn på mere kræft i kroppen. Det var 18 måneder siden. Jeg er forsigtig, men jeg har det fint,« fortæller Ryder Cup-legenden, der i 1970 vandt US Open.

Udover at kæmpe mod kræft kæmper han også med sin hørelse. Det skyldes en skudulykke tidligere i hans liv. Derudover lider han af søvnapnø, som kan være farligt for ham.

Tony Jacklin vandt The Open Championship i 1969. Her var han blot 25 år gammel, og det var på det tidspunkt første gang i 18 år, at en englænder tog titlen.