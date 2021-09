Det store tyske medie Sport Bild har kåret det danske fodboldlandsold til Årets Hold - Mannschaft des Jahres - efter indsatsen både på og uden for banen til EM.

Hæderen tilfalder landstræner Kasper Hjulmand og resten af landsholdet efter en magisk sommer, der startede som et mareridt.

EM på hjemmebane blev skudt i gang 12. juni mod Finland, men festen stoppede, da Christian Eriksen faldt om med hjertestop. Chokket ramte hele Danmark og spredte sig verden over, men danskerne formåede alligevel at markere sig under turneringen.

Her rejste man sig og nåede hele vejen til semifinalen. Og den magiske rejse har tyskerne valgt at hædre ved uddelingen af Sport Bild Award, som er en prisuddeling, der hylder sportens store personligheder. Den er blevet uddelt siden 2003.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Spillerne og staben imponerede hele verden med deres utrolige ånd – både menneskeligt og sportsligt. I det værst tænkelige øjeblik, da holdkammerat Christian Eriksen kæmpede for sit liv på banen, viste spillerne, hvad det virkelig betyder at være der for hinanden,« skriver mediet i en pressemeddelelse.

Landstræner Kasper Hjulmand og anfører Simon Kjær modtog prisen på vegne af det danske landshold.

Og det glæder Hjulmand.

»Jeg er meget stolt over denne pris. Det er en stor ære, fordi det er en holdpris, og holdet er for mig et forbillede for, hvordan mennesker skal behandle hinanden. Nu om dage er der mange ting i verden, hvor holdånden bliver glemt – men hvor egoismen hersker. I fodbold er der også folk, der er for selviske,« siger Hjulmand og fortsætter:

»Danmark har vist i en ekstrem situation, hvornår fodbold er stærkest. Vi så en ven i græsset, der kæmpede for sit liv. Det handlede om medfølelse, solidaritet og menneskelighed. Vi viste alle de værdier til verden og dermed så vi det bedste af fodbolden,« siger landstræneren.

Hjulmand kan desuden glæde sig over, at Danmark har fortsat de gode takter fra EM.

Danskerne ligner en oplagt kandidat til VM-deltagelse i Qatar næste december. Hjulmand og landsholdet har smadret igennem VM-kvalifikationen med seks sejre i seks kampe og en målscore på hele 22-0.

Senest blev Israel ydmyget i Parken, da Danmark vandt 5-0.