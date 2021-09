»Det er tale om en tragisk ulykke.«

Sådan lød konklusionen fra de belgiske myndigheder allerede dagen efter, Chris Anker Sørensen på tragisk vis blev ramt af en varevogn under en cykeltur i Belgien og umiddelbart efter døde af sine kvæstelser. Føreren var ikke skyldig, lød det.

Men det frikender ikke myndighederne.

Det mener den belgiske sportskommentator Hans Vandeweghe, der i avisen Der Morgen finder forløbet og stedet for Chris Ankers dødssted stærkt kritisabelt.

Den folkekære TV 2-kommentator kom kørende af denne vej.

»Myndighedernes svar var forudsigeligt: ​​at føreren ikke var skyldig. For at svare høfligt: ​​Jeg er ligeglad. Mindre høfligt: WTF? (Hvad fanden sker der, red.), skriver han blandt andet.

For selvom der på alle måder var tale om en ulykke, så står myndighederne i Belgien med et stort ansvar for, at ulykken skete, mener Vandeweghe.

Ifølge ham er Flandern, hvor årets VM i cykling afholdes, kendt for sin 'dårlige, uforudsigelige, usikre cykel-infrastruktur'. Specielt området, hvor Chris Anker Sørensen lørdag mistede livet, får massiv kritik af sportskommentatoren.

»Der findes ingen steder med mindre forståelse for cyklister end i og omkring havnen i Zeebrugge,« skriver han, inden han så for alvor går i kødet på de belgiske myndigheder:

Det er i dette kryds, den tidligere cykelrytter mistede livet. Han kom kørende fra venstre side af vejen.

»Stedet, hvor Sørensen ikke stoppede for varevognen, er forræderisk, fordi man kører fra en cykelsti til en slags krydsning, der er omgivet af blokke. I mange lande ville der være en beskyttet overgang, og hvis du skal stoppe, ville det blive varslet i god tid og ikke kun en meter før med hajtænder.«

»Selvfølgelig var dette en ulykke, men en ulykke man ventede på fandt sted. Endnu en skændsel for denne cykel-fjendtlige region,« skriver han.

B.T. er i disse dage til stede i Belgien og har også besøgt det sted, hvor den tidligere cykelrytter og tv-kommentator var ude på en træningstur som en del af sin forberedelse til verdensmesterskaberne i cykling.

Her er der få dage efter ulykken kun få ting, der afslører, at der lørdag skete en tragedie, der efterlod cykelverdenen i chok.

Chris Anker Sørensen blev 37 år gammel og efterlader sig sin kone og to børn. Familie er blevet orienteret via politiet i Belgien og Danmark.