Det er efterhånden ikke nogen hemmelighed, at der er udfordringer i de europæiske lufthavne.

Både lufthavne og flyselskaber står nemlig over for massive udfordringer med personalemangel, som gør, at mange passagerer i øjeblikket oplever store forsinkelser og aflysninger rundt omkring i Europa.

Derudover lurer en SAS strejke muligvis også lige om hjørnet, hvor forhandlingerne nu er udskudt til mandag klokken 12.

En der allerede har mærket konsekvensen ved lufthavnskaosset er 52-årige Malene Hansen, der klokken 04.00 lørdag morgen modtog en sms om, at hendes fly var aflyst.

Sagen kort Piloterne er utilfredse med, at SAS ansætter nye piloter på billigere overenskomster i de to datterselskaber SAS Link og SAS Connect. Piloterne havde i længere tid varslet strejke fra onsdag, men den blev i sidste øjebklik udsat 72 timer. Finder parterne ikke en aftale, kan det komme til at berøre op mod 30.000 SAS-passagerer om dagen, oplyser SAS. Helt konkret vil hver anden SAS-afgang blive aflyst ved en strejke.

Er man som passagerer strandet i en lufthavn i sommerens flykaos, er der i den forbindelse særligt ét råd, der er værd at have for øje ifølge Dagbladet.

Hvis dit fly bare er to timer forsinket afhængig af flyafstanden, så er man nemlig berettiget til at få refunderet sine udgifter til mad og drikke. De fleste passagerer får derfor en madkupon tilsendt af flyselskabet, eller kan få det ved serviceskrankene.

Men før du tager imod det, bør du måske lige tænke dig om en ekstra gang.

Hvor meget madkuponen er værd, varierer nemlig fra flyselskab til flyselskab. Samtidig gælder de måske kun til udvalgte madsteder, og kigger man på prislisten på restauranterne i lufthavnene, indser man nok hurtigt også, at kuponen ikke rækker specielt langt.

En anden og måske bedre løsning er derfor, at man selv betaler for måltidet og sender kvitteringen til flyselskabet efterfølgende. Flyselskabet er nemlig forpligtet til at dække et enkelt måltid, og det er ikke begrænset til et fastsat maksiumbeløb.

Dermed sagt kan man selvfølgelig ikke kræve dækning for en tre-retters menu og vin, når ens fly er to-tre timer forsinket. Prisen skal være, hvad der kan anses for »inden for rimelighedens grænser« i forhold til forsinkelsen.

Der er også mulighed for både bruge værdibeviset og tilføje en særskilt hundredekroneseddel, men manges erfaring er, at det så er nemmere for flyselskabet at forsøge at afvise erstatningskravet, fordi de allerede har udbetalt via et bilag.

Du kan læse mere om, hvordan du er stillet, hvis den udsatte SAS-strejke bryder løs her.