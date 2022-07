Lyt til artiklen

Billetterne er printet, og kufferterne står færdigpakket i entreen.

Siden marts har Malene Nielsen planlagt en uges ferie til kystbyen Split i Kroatien sammen med sin mand og to børn.

Derfor var det også en nervøs Malene, der sammen med sin familie, flugte med i SAS-forhandlingerne fredag aften.

»Da vi gik i seng ved midnat, var vores fly ikke aflyst, så vi håbede stadig på at komme afsted,« siger 52-årige Malene.

Men klokken 04.00 lørdag morgen tikkede en sms så ind.

»Kære rejsende, vi er kede af at må informere dig om, at din booking er blevet aflyst.«

Familien skulle ellers have været med et fly klokken 09.00 lørdag morgen til Split, hvor de har lejet et dyrt sommerhus.

»Det er helt forfærdeligt. Da jeg læser beskeden, bliver jeg virkelig ærgerlig. Og jeg ved med det samme, at det bliver et kaos at komme igennem til SAS kundeservice,« siger Malene.

Det fremgår også af sms'en, at det ikke har været muligt at ombooke flyet. En besked, der undrer Malene og hendes mand.

»Min mand, yngste søn og jeg er på en booking, mens vores ældste søn er på sin egen – og han har fået ombooket sin billet,« fortæller hun.

Familien har givet i omegnen af 2.000 kroner per person for billetterne. Penge, som de håber på at få tilbage fra SAS.

»Vi har bedt om pengene retur for turen derned, og så håber vi på at bruge vores hjembilletter,« siger Malene og fortsætter:

Sagen kort Piloterne er utilfredse med, at SAS ansætter nye piloter på billigere overenskomster i de to datterselskaber SAS Link og SAS Connect. Piloterne havde i længere tid varslet strejke fra onsdag, men den blev i sidste øjebklik udsat 72 timer. Finder parterne ikke en aftale, kan det komme til at berøre op mod 30.000 SAS-passagerer om dagen, oplyser SAS. Helt konkret vil hver anden SAS-afgang blive aflyst ved en strejke.

»Nu har vi købt nye billetter fra Malmø. Det er mere besværligt, fordi halvanden feriedag går på at vente og rejse. Men vi har lejet et dyrt sommerhus, som vi ikke kan få pengene tilbage for – så vi skal afsted.«

I stedet for at flyve direkte til Split må familien flyve til Sarajevo i Bosnien og leje en bil derfra.

Det har ikke været muligt for B.T. at få en kommentar fra SAS omkring de mange aflyste fly lørdag morgen.

SAS sidder fortsat i forhandlinger, og hvis der ikke bliver fundet en løsning inden klokken 11 lørdag, har cirka 1.000 piloter varslet, at de vil nedlægge arbejdet.