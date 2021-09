En række handicappede borgere i Odense skal i fremtiden til at betale en del mere for deres mad end hidtil.

Det skyldes i korte træk, at de pågældende borgere ikke er i stand til at hjælpe med tilberedningen af deres egen mad, og derfor opkræves de en højere takst for deres måltider.

Det oplyser Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning til B.T. Odense.

Kommunen fortæller i den forbindelse, at prisstigningen kommer på baggrund af en afgørelse truffet af Ankestyrelsen, der forlyder, at man blandt andet i Odense Kommune ikke har vurderet borgerne tilstrækkeligt på et individuelt plan.

Efter nye, individuelle vurderinger betyder det altså en prisstigning hos en række borgere.

Odense Kommune er derfor begyndt at sende varslingsbreve ud til de berørte borgere. Det skriver Fyens Stiftstidende.

De varslingsbreve har imidlertid skabt vrede blandt pårørende til ældre, der mener, at kommunen beder om en alt for stor ekstraregning fra de svageste i samfundet.

Avisen oplyser i samme ombæring, at 10 borgere indtil videre har indgivet en klage hos kommunen på baggrund af de kommende prisstigninger, som træder i kraft 1. november.

Til Fyens Stiftstidende forklarer Odense Kommunes Ældre og Handicaprådmand, at prisen hæves, for at undgå forskelsbehandling på borgere.

»Forvaltningen har ikke andre muligheder end at rette ind og følge Ankestyrelsens afgørelse, selv om vi synes, den er uretfærdig,« siger rådmanden til avisen.