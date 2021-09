Gravide skal lade sig vaccinere.

Sådan lyder det klare budskab fra Anne Øvrehus, der er ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling Q på OUH.

»Vi har set flere alvorlige forløb hos borgere, der ikke er blevet vaccineret for coronavirus indenfor den seneste tid. Blandt andet en håndfuld kvinder, som er blevet smittet sent i deres graviditet, og det har skabt komplikationer,« siger hun i en opfordring, som hun i første omgang kom med overfor Fyens.dk.

Åbningen af samfundet gør, at Anne Øvrehus bekymrer sig for, om gravide kvinder vil blive ekstra udsat for corona.

Derfor er den sikre vej at gå at få sig en vaccine. Ikke kun for ens eget skyld.

»Hvis man som gravid bliver vaccineret, så har man gjort alt for at beskytte sig selv og ikke mindst sit barn. Der er virkelig meget at vinde og ikke noget at tabe ved at gøre det,« siger hun og fortsætter:



»Vi anbefaler, at man får vaccinen tidligt i sin graviditet, for på den måde vil de antistoffer, man danner, gives videre til ens barn.«

På et tidspunkt var det ikke den officielle anbefaling, at gravide kvinder og ammende lod sig vaccinere imod coronavirus, derfor er der stadig noget, der skal indhentes hos den målgruppe.

Anne Øvrehus siger, at det er ikke uden risici, hvis man vælger ikke at få stikkene.

For selvom man ikke har haft fuld fokus på det endnu, ser det ud til, at det coronavirus kan være farligt for dem, der venter barn.

»Der har ikke været så meget opmærksomhed omkring det før nu, men det er ikke ufarligt at blive smittet med coronavirus, når man er gravid,« siger hun.



»Jeg kan godt blive bekymret for, at vi i fremtiden kommer til at se flere gravide, som får komplikationer, fordi de er blevet smittet med coronavirus.«

Over 150.000 odenseanere har indtil videre fået sit andet stik med coronavaccinen.

Siden 21. juli har det været anbefalet til gravide og ammende at få coronavaccinen og i samme ombæring beskrev Sundhedsstyrelsen også, hvordan gravide der smittes med virussen risikerer at føde tidligt eller få et alvorligt forløb med covid-19.