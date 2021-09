For kun seks dage siden anbefalede Sundhedsstyrelsen, at plejehjemsbeboere får tilbudt tredje stik af vaccinen mod coronavirus.

Og allerede fredag bliver den anbefaling til virkelighed på plejecenteret Hvenekilden i Odense. Det oplyser stabschef i Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning René Lorenz til B.T. Odense.

»Vi skulle begynde et sted, og der virkede Hvenekilden som et godt sted at starte,« siger René Lorenz og uddyber:

»Vi er i øjeblikket i gang med at færdiggøre planen for vaccination af kommunens resterende plejehjemsbeboere, og den plan lægger vi i samarbejde med OUH.«

Og efter weekenden begynder arbejdet så med at få vaccineret resten af de plejehjemsbeboere i Odense, som ønsker at få tredje stik.

»Vi er først i dag gået i gang med at spørge plejehjemsbeboerne, om de overhovedet ønsker det tredje stik,« siger stabschefen og tilføjer:

»Indtil videre er der ikke nogen, som har takket nej, og det er også min forventning, at langt de fleste vil takke ja til et tredje stik,« siger René Lorenz.

Forrest i køen stod da også netop plejehjemsbeboerne, da vaccinen for første gang kom til Danmark, og dengang var tilslutningen stor. Derfor forventer René Lorenz, at det samme gør sig gældende nu, hvor plejehjemsbeboerne altså kan få deres tredje stik.