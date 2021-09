Erland Bechgrens vækkeur er sat til at ringe hver morgen klokken 6.00. Men det er længe siden, at uret har nået at ringe. Erland Bechgren vågner nemlig længe før det. Af støj fra motorvejen, der ligger tæt på familiens hus.

»Hvis jeg er heldig, så sover jeg til klokken 5-5.30,«

Og det har betydning for humøret i hjemmet i Højby i det sydlige Odense.

»Ens morgenhumør er ødelagt. Så er lyden kommet på hjernen, og så er det ikke til at falde i søvn igen,« fortæller Erland Bechgren.

Også hans kone, Lene Bechgren, vågner ofte af støjen fra motorvejen i nattetimerne.

»Det er især de udenlandske lastbiler, der larmer. Det lyder som træklodser, de kører rundt med,« forklarer hun.

Familien Bechgren har gravet ud til terrasse på bagsiden af huset. Den skal suppleres af noget støjafskærmning ved hækken. Foto: Ann-Sophie Holm Vis mere Familien Bechgren har gravet ud til terrasse på bagsiden af huset. Den skal suppleres af noget støjafskærmning ved hækken. Foto: Ann-Sophie Holm

Ægteparret Lene og Erland Bechgren har boet i huset siden 1995. De faldt for huset i den sydlige del af Odense. Der var træer, et vældigt fugleliv, dådyr, fasaner og egern.

»Det var så idyllisk, som noget kunne være,« beskriver de.

Siden de flyttede ind, har de lagt mange kræfter i at indrette huset præcis, som de gerne ville have det. Trafikken på den fynske motorvej kørte forbi nogle hundrede meter fra huset, men det var ikke noget, de lagde mærke til. Dengang.

»Vi kunne overhovedet ikke høre motorvejen til at begynde med.«

Men det ændrede sig omkring år 2015, hvor anlægsarbejdet af en ny motorvejstilkørsel til det kommende supersygehus i Odense gik i gang.

»Da gik det helt galt,« husker Erland Bechgren.

Støjen fra bilerne på den fynske motorvej ændrede sig, da den nye tilkørsel blev lavet. Noget af beplantningen blev fældet, jordvolde blev reduceret, og en ny – og mere larmende asfalt – blev lagt på.

»Vi kan ikke slukke for lyden. Den er her hele tiden. Vi har jo aldrig ro. Med mindre vi kører hjemmefra,« forklarer Lene Bechgren.

Lene og Erland Bechgren er klar til borgermøde i det sydlige Odense torsdag aften. De forventer, at der kommer flere hundrede mennesker. Foto: Ann-Sophie Holm Vis mere Lene og Erland Bechgren er klar til borgermøde i det sydlige Odense torsdag aften. De forventer, at der kommer flere hundrede mennesker. Foto: Ann-Sophie Holm

Sammen med en gruppe andre borgere, der er generet af støjen fra den fynske motorvej, er Erland og Lene nu i gang med råbe politikere op for at gøre opmærksom på deres problem.

»Det var faktisk rart at opdage, at andre er samme sted,« siger Erland Bechgren.

Og der skal råbes højt for, at Odense og Fyn kommer ind i bevidstheden hos politikerne på Christiansborg. Især de ikke-fynskvalgte, fornemmer de.

»Fyn er jo bare sådan et sted, man smider madpakkepapiret ud af vinduet,« lyder det fra Erland Bechgren.

Men for Erland og Lene er Fyn - og huset i Højby - andet og mere end det. Det er deres hjem.

»Vi kan godt lide at bo her. Vi har jo ikke købt det for at lave en forretning ud af det, men vi købte det i sin tid, fordi det var her, vi gerne ville bo,« siger Erland Bechgren.

De har overvejet at flytte. Men det er ikke en god løsning, synes de.

»Vores datter vil gerne overtage huset, når vi ikke skal bo her længere, men det får hun ikke lov til, så længe der er så meget støj.«

For at holde støjen fra motorvejen ud, har Lene og Erland Bechgren skiftet døre og vinduer ud i hele huset. Foto: Ann-Sophie Holm Vis mere For at holde støjen fra motorvejen ud, har Lene og Erland Bechgren skiftet døre og vinduer ud i hele huset. Foto: Ann-Sophie Holm

For at holde støjen fra motorvejen ud, har de skiftet døre og vinduer ud i hele huset. De understreger, at de glæder sig over det tredje spor på motorvejen, og at de ikke har et ønske om, at hastigheden bliver sat ned.

De ønsker, at der bliver lagt noget andet asfalt og etableret et støjabsorberende hegn.

Og så håber Erland Bechgren, at han en dag igen vågner ved lyden af vækkeuret, der ringer, og ikke af støjen fra motorvejen.

»Vi vil bare gerne sove godt om natten,« slutter han.